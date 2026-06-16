قىتاي جازۋشىسى مو ياننىڭ قازاق تىلىندە قوس بىردەي كىتابى جارىق كوردى
استانا. KAZINFORM – قازاق ءتىلدى وقىرمانعا الەم ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلى، 2012 -جىلعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى، قىتاي جازۋشىسى مو ياننىڭ قازاق تىلىندەگى ەكى بىردەي كىتابى تانىستىرىلادى. قازاقستان جازۋشىلار وداعىنان جارىق كورگەن بۇل ەڭبەكتەر - جازۋشىنىڭ ايگىلى «سارىمساق جىرى» رومانى مەن «حالىڭىز قالاي، فولكنەر اعاي؟» اتتى پۋبليتسيستيكالىق جيناعى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
كىتاپتاردىڭ تۇساۋكەسەرى مەن رەسمي تانىستىرىلىمى 2026 -جىلعى 22-ماۋسىم كۇنى الماتى قالاسىندا اۆتوردىڭ قاتىسۋىمەن وتەدى. بۇل قازاق ادەبيەتى مەن الەم ادەبيەتى اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى نىعايتاتىن ماڭىزدى وقيعا بولماق.
«سارىمساق جىرى» - مو يان شىعارماشىلىعىنداعى ەڭ تانىمال تۋىندىلاردىڭ ءبىرى. جازۋشىنىڭ وزىنە ءتان ماگيالىق رەاليزم ەلەمەنتتەرى مەن وتكىر الەۋمەتتىك سىنعا قۇرىلعان بۇل رومان كوپتەگەن تىلدەرگە اۋدارىلىپ، الەم وقىرماندارىنىڭ جوعارى باعاسىنا يە بولعان.
«حالىڭىز قالاي، فولكنەر اعاي؟» - قازاق تىلىندە جارىق كورىپ وتىرعان مو ياننىڭ تۇڭعىش پۋبليتسيستيكالىق جيناعى. كىتاپقا جازۋشىنىڭ ءار جىلدارى جازىلعان ەسسەلەرى، ادەبي تولعانىستارى، سۇحباتتارى مەن پۋبليتسيستيكالىق ماقالالارى توپتاستىرىلعان. جيناقتا اۆتوردىڭ ادەبيەت پەن ونەر تۋرالى كوزقاراستارى، شىعارماشىلىق زەرتحاناسى، زاماناۋي قوعام جايلى پايىمدارى، سونداي-اق الەم ادەبيەتىنىڭ ءىرى تۇلعالارىنا قاتىستى وي-تولعامدارى قامتىلعان. كىتاپ اتاۋىنىڭ ءوزى مو يان شىعارماشىلىعىنا ەلەۋلى ىقپال ەتكەن امەريكالىق جازۋشى ۋيليام فولكنەرگە دەگەن رۋحاني قۇرمەت پەن ادەبي ساباقتاستىقتى اڭعارتادى.
قازاق تىلىندە جارىق كورگەن قوس كىتاپ - الەم ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرىنىڭ شىعارمالارىن قازاق وقىرماندارىنا جاقىنداتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام. سونىمەن قاتار بۇل باسىلىمدار قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردىڭ دامۋىنا دا وزىندىك ۇلەس قوسپاق.