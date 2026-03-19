ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قىتاي جاپونيانى اسكەري بيۋدجەت تۋرالى اقپاراتتى بۇرمالادى دەپ ايىپتادى

    استانا. KAZINFORM - ءوزىنىڭ اسكەري ەكسپانسياسىن اقتاۋ ءۇشىن قىتايدىڭ قورعانىس بيۋدجەتىن بۇرمالاعان جاپونيا سىنعا ۇشىرادى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.

    Фото: Анадолы

    قىتاي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جياڭ بين سارسەنبى كۇنى جاپونيانى قىتايدىڭ اسكەري شىعىندارىن ادەيى اسىرا كورسەتىپ وتىر دەپ ايىپتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل «ۇرى ايقايى: ۇرىنى ۇستاڭدار!» دەگەن ماتەلدىڭ كورىنىسى جانە جاپونيانىڭ ءوز اسكەري ەكسپانسياسىن اقتاۋعا باعىتتالعان.

    جياڭ بين بۇل مالىمدەمەنى جاپون ساياساتكەرلەرىنىڭ قىتايدىڭ قورعانىس شىعىندارىن بۇرمالاپ تۇسىندىرۋىنە جاۋاپ رەتىندە جاسادى.

    - قىتايدىڭ قورعانىس شىعىندارى ج ءى ءو-نىڭ 1,5 پايىزىنان ازىن قۇرايدى. بۇل كورسەتكىش ا ق ش سياقتى ءىرى اسكەري دەرجاۆالاردان ەداۋىر تومەن، سونداي-اق الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن جانە ناتو-نىڭ ج ءى ءو-نىڭ 2 پايىزىنان اساتىن ماقساتتى كورسەتكىشىنەن دە تومەن، - دەدى ول.

    ونىڭ سوزىنشە، قىتايدىڭ قورعانىس بيۋدجەتى ورىندى، قالىپتى جانە ۇستامدى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. بۇل ءوسىم تەك ەلدىڭ ەگەمەندىگىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە دامۋ مۇددەلەرىن قورعاۋعا، سونداي-اق جاھاندىق بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا باعىتتالعان.

    - جاپونيا تاراپىن وزىنە جيىرەك سىن كوزبەن قاراپ، جاڭىلىستىراتىن اقپاراتتىق ناۋقاندارىن توقتاتۋعا جانە ميليتاريزمنىڭ ءساتسىز تاجىريبەسىن ەشقاشان قايتالاماۋعا شاقىرامىز، - دەپ مالىمدەدى قىتاي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.

    ايتا كەتەيىك، بىلتىر قىتاي ساناە تاكايتيدىڭ مالىمدەمەسىنەن سوڭ جاپونياعا قارسى قىسىمدى كۇشەيتتى.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
