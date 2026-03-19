قىتاي جاپونيانى اسكەري بيۋدجەت تۋرالى اقپاراتتى بۇرمالادى دەپ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - ءوزىنىڭ اسكەري ەكسپانسياسىن اقتاۋ ءۇشىن قىتايدىڭ قورعانىس بيۋدجەتىن بۇرمالاعان جاپونيا سىنعا ۇشىرادى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
قىتاي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جياڭ بين سارسەنبى كۇنى جاپونيانى قىتايدىڭ اسكەري شىعىندارىن ادەيى اسىرا كورسەتىپ وتىر دەپ ايىپتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل «ۇرى ايقايى: ۇرىنى ۇستاڭدار!» دەگەن ماتەلدىڭ كورىنىسى جانە جاپونيانىڭ ءوز اسكەري ەكسپانسياسىن اقتاۋعا باعىتتالعان.
جياڭ بين بۇل مالىمدەمەنى جاپون ساياساتكەرلەرىنىڭ قىتايدىڭ قورعانىس شىعىندارىن بۇرمالاپ تۇسىندىرۋىنە جاۋاپ رەتىندە جاسادى.
- قىتايدىڭ قورعانىس شىعىندارى ج ءى ءو-نىڭ 1,5 پايىزىنان ازىن قۇرايدى. بۇل كورسەتكىش ا ق ش سياقتى ءىرى اسكەري دەرجاۆالاردان ەداۋىر تومەن، سونداي-اق الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن جانە ناتو-نىڭ ج ءى ءو-نىڭ 2 پايىزىنان اساتىن ماقساتتى كورسەتكىشىنەن دە تومەن، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، قىتايدىڭ قورعانىس بيۋدجەتى ورىندى، قالىپتى جانە ۇستامدى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. بۇل ءوسىم تەك ەلدىڭ ەگەمەندىگىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە دامۋ مۇددەلەرىن قورعاۋعا، سونداي-اق جاھاندىق بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
- جاپونيا تاراپىن وزىنە جيىرەك سىن كوزبەن قاراپ، جاڭىلىستىراتىن اقپاراتتىق ناۋقاندارىن توقتاتۋعا جانە ميليتاريزمنىڭ ءساتسىز تاجىريبەسىن ەشقاشان قايتالاماۋعا شاقىرامىز، - دەپ مالىمدەدى قىتاي قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر قىتاي ساناە تاكايتيدىڭ مالىمدەمەسىنەن سوڭ جاپونياعا قارسى قىسىمدى كۇشەيتتى.