قىتاي جاستارى مانساپ قۋۋدان باس تارتا باستادى
استانا.قازاقپارات - قىتايدا جاس قىزمەتكەرلەر اراسىندا باسشىلىق قىزمەتكە كوتەرىلۋدەن سانالى تۇردە باس تارتاتىندار كوبەيىپ كەلەدى.
ولاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا لاۋازىم جاۋاپكەرشىلىك پەن كۇيزەلىستى ايتارلىقتاي ارتتىرعانىمەن، جالاقى مەن باسقا ارتىقشىلىقتار سوعان ساي وسە بەرمەيدى. بۇل ءۇردىس «conscious unbossing» - «سانالى تۇردە باستىق بولماۋ» دەپ اتالىپ ءجۇر، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
South China Morning Post مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە قىزمەتتىك وسۋدەن باس تارتۋ تۋرالى جازبالار 40 ميلليوننان استام قارالىم جيناعان. قولدانۋشىلار ءتىپتى باسشىلىق ۇسىنعان جوعارى لاۋازىمنان سىپايى تۇردە باس تارتۋعا ارنالعان دايىن جاۋاپ ۇلگىلەرىن دە بولىسە باستاعان. ولاردا قىزمەتكەرلەر كوبىنە جاڭا مىندەتكە ءالى دايىن ەمەستىگىن نەمەسە قوسىمشا جاۋاپكەرشىلىككە لايىقتى جالاقى قاجەت ەكەنىن ايتادى.
باسىلىم مىسالعا June ەسىمدى قىزمەتكەردى كەلتىرەدى. ول ون جىلدىق ەڭبەك جولىندا جوعارىلاۋ تۋرالى ۇسىنىستان ءۇش رەت باس تارتقان. ءبىر جولى ءبىلىم بەرۋ كومپانياسىندا باسشىلىق قىزمەتكە كىرىسكەنىمەن، جۇمىس قىسىمى كۇرت وسكەن سوڭ ەكى اپتادان كەيىن بۇرىنعى قىزمەتىنە قايتا ورالعان.
جاستاردىڭ مۇنداي شەشىمىنە ەڭ الدىمەن جاۋاپكەرشىلىك پەن سىياقى اراسىنداعى ايىرماشىلىق اسەر ەتەدى. كەي قىزمەتكەرلەر باسشىلىق قىزمەتتە بىرنەشە باعىتقا ءبىر مەزەتتە جاۋاپ بەرۋگە تۋرا كەلەتىنىن، الايدا جالاقىنىڭ ايتارلىقتاي وسپەيتىنىن ايتادى. سول سەبەپتى ولار مانساپتىق ءوسۋدى تەك لاۋازىممەن ەمەس، كاسىبي داعدى، تابىس پەن ءومىر ساپاسىنىڭ جاقسارۋىمەن ولشەۋگە بەيىم.
بۇل ءۇردىس قىتايمەن عانا شەكتەلمەيدى. Robert Walters رەكرۋتينگ كومپانياسىنىڭ 2024-جىلعى ساۋالناماسىندا Z بۋىنى وكىلدەرىنىڭ %52 ى ورتا بۋىن مەنەدجەرى بولعىسى كەلمەيتىنىن ايتقان. ال %72 ى باسقا ادامداردى باسقارۋدان گورى جەكە كاسىبي داعدىلارىن دامىتىپ، سول ارقىلى مانساپ قۇرۋدى ءجون كورگەن. رەسپوندەنتتەردىڭ %69 ى ورتا بۋىن باسشىلارىنىڭ جۇمىسىن «كۇيزەلىسى كوپ، قايتارىمى از» دەپ باعالاعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جاستاردىڭ مانساپتان نەمەسە دامۋدان باس تارتقانىن بىلدىرمەيدى. كەرىسىنشە، ولار جوعارى لاۋازىمنىڭ قوسىمشا جاۋاپكەرشىلىگى جالاقى، وكىلەتتىك جانە كاسىبي مۇمكىندىكپەن سايكەس كەلۋىن تالاپ ەتە باستادى. مۇنداي وزگەرىس كومپانيالاردى ءداستۇرلى مانساپتىق ءوسۋ جۇيەسىن قايتا قاراۋعا يتەرمەلەۋى مۇمكىن.