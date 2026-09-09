قىتاي جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋعا قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جوعارعى حالىق سوتى «جاساندى ينتەللەكتكە قاتىستى داۋلاردى قاراۋ جونىندەگى پىكىرلەر» اتتى قۇجاتتى جاريالادى.
قۇجات سوت تاجىريبەسىن بىرىزدەندىرۋگە جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنىڭ نورماتيۆتىك بازاسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ح ر جوعارعى حالىق سوتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاو كايۋان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بۇل قۇجاتتىڭ قابىلدانۋى تسيفرلىق داۋىردە تەحنولوگيالىق يننوۆاتسيالاردى ىنتالاندىرۋ مەن زاڭدىلىقتى، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى جانە ازاماتتاردىڭ جەكە قۇقىقتارىن قورعاۋ اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعانىن ايتتى.
بەس ءبولىم مەن 24 باپتان تۇراتىن «پىكىرلەر» قىتايدىڭ جوعارعى سوت ورگانى ازىرلەگەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى سوت پروتسەستەرىن قاراۋعا ارنالعان العاشقى ارنايى ەرەجەلەر جيناعى بولدى.
قۇجاتقا سايكەس، ادامنىڭ كەلىسىمىنسىز ۆيرتۋالدى بەينەسىن جاساۋعا، تۇلعاسىن الماستىرۋعا، داۋىسىن وزگەرتۋگە جانە قايتىس بولعان ادامداردىڭ جەكە دەرەكتەرىن پايدالانۋعا تىكەلەي تىيىم سالىنادى.
اۆتونومدى كولىكتەر نەمەسە جۇرگىزۋشىگە كومەك كورسەتۋ جۇيەلەرى قاتىسقان جول-كولىك وقيعالارى كەزىندە، ەگەر كولىكتىڭ كونسترۋكتسياسىندا نەمەسە وندىرىسىندە اقاۋ انىقتالسا، جاۋاپكەرشىلىك وندىرۋشىلەر مەن ساتۋشىلارعا جۇكتەلەدى.
سوتتارعا دالەلدەردى قولدان جاساۋ ءۇشىن گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋعا قاتاڭ توسقاۋىل قويۋ تاپسىرىلدى. سونداي- اق اۆتوپيلوت قوسۋلى كەزدە جۇرگىزۋشىنىڭ نازارىن باقىلاۋ جۇيەلەرىن اينالىپ ءوتۋ نەمەسە ارنايى «بوگەگىشتەردى» پايدالانۋ جول-كولىك وقيعاسىنا اكەلگەن جاعدايدا، سونداي-اق الاياقتىق پەن كومپيۋتەرلىك جۇيەلەرگە رۇقساتسىز كىرۋ ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش پەن قىتاي قىركۇيەك ايىنىڭ ورتاسىندا جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگىنە ارنالعان العاشقى رەسمي كەلىسسوزدەردى وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعانبىز. تاراپتار وزىق جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن دامىتۋعا بايلانىستى تاۋەكەلدەردى تالقىلاماق.