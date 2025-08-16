قىتاي جاس ماماندارعا ارنالعان جاڭا ۆيزا ەنگىزەدى
استانا. قازاقپارات – 1-قازاننان باستاپ قىتايدا عىلىم مەن تەحنولوگيا سالاسىنداعى جاس شەتەلدىك ماماندارعا ارنالعان جاڭا K ساناتىنداعى ۆيزا كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى.
جاڭا ۆيزا حالىقارالىق الماسۋ مەن ىنتىماقتاستىق مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان. ونىڭ يەلەرى قولدانىستاعى 12 ءتۇرلى ۆيزامەن سالىستىرعاندا كەڭىرەك جەڭىلدىكتەر جيىنتىعىنا يە بولادى. وعان رۇقسات ەتىلگەن كىرۋ سانىنىڭ ارتۋى، ۆيزانىڭ ۇزاق مەرزىمگە بەرىلۋى جانە ەلدە بولۋ مەرزىمىنىڭ ۇلعايۋى كىرەدى.
K ۆيزاسىنىڭ يەلەرى قىتاي اۋماعىندا ءبىلىم بەرۋ، مادەني جانە عىلىمي-تەحنيكالىق الماسۋ باعدارلامالارىنا قاتىسا الادى، سونداي-اق كاسىپكەرلىكپەن جانە ىسكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسا الادى.
بەلگىلەنگەن جاس، ءبىلىم جانە كاسىبي تالاپتاردان بولەك، بۇل ۆيزانى راسىمدەۋ ءۇشىن قىتايلىق جۇمىس بەرۋشىدەن نەمەسە ۇيىمنان شاقىرتۋ تالاپ ەتىلمەيدى. بۇل ۆيزا الۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەدى.
جاڭا ۆيزا ساناتى حالىقارالىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ ءۇشىن ۆيزالىق ەرەجەلەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جەڭىلدەتۋ اياسىندا ەنگىزىلۋدە. 2025-جىلعى شىلدەنىڭ سوڭىنداعى جاعداي بويىنشا قىتاي 75 مەملەكەتپەن ءبىرجاقتى ۆيزاسىز رەجيم نەمەسە ءوزارا ۆيزادان بوساتۋ تۋرالى كەلىسىم ورناتقان.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ 75 ەلدىڭ ازاماتتارىنا ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزگەنى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك قىتايدا چيكۋنگۋنياعا ارنالعان ەكسپرەسس-تەست ازىرلەنگەن ەدى.