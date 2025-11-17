ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:45, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قىتاي جاعالاۋ كۇزەتى داۋلى سەنكاكۋ ارالدارىنىڭ اينالاسىنداعى سۋلارعا كىردى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ جاساعى بەيجىڭ كوپتەن بەرى مويىنداپ كەلگەن جاپونيانىڭ باقىلاۋىنداعى سەنكاكۋ ارالدارىنىڭ سۋىنا كىرىپ الدى، دەپ حابارلايدى Bild باسىلىمى.

    Китайская береговая охрана вошла в воды спорных островов Сенкаку
    فوتو: Pexels

    اتالعان وقيعا جاپون- قىتاي قارىم-قاتىناسىنداعى شيەلەنىستى كۇشەيتتى.

    شيەلەنىس جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچيدىڭ قىتايدىڭ تايۆانعا شابۋىلى جاعدايىندا اسكەري جاۋاپ قايتارۋ مۇمكىندىگىن مويىنداعان مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن بولدى. بۇل سوزدەر بەيجىڭنىڭ قاتال رەاكتسياسىن تۋدىردى، ول ازاماتتاردى جاپونياعا بارۋدان باس تارتۋعا شاقىردى.

    سونىمەن قاتار تايۆان قورعانىس مينيسترلىگى كەيىنگى 24 ساعاتتا قىتايدىڭ 30 اسكەري ۇشاعى ونىڭ اۋە كەڭىستىگىنە جانە 7 كەمەنىڭ جاعالاۋ سۋلارىنا كىرگەنىن حابارلادى. ارال بيلىگى مۇنى قىتايدىڭ ۇزدىكسىز قىسىمى دەپ اتادى.

     

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار