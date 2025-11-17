07:45, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىتاي جاعالاۋ كۇزەتى داۋلى سەنكاكۋ ارالدارىنىڭ اينالاسىنداعى سۋلارعا كىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جاعالاۋ كۇزەتىنىڭ جاساعى بەيجىڭ كوپتەن بەرى مويىنداپ كەلگەن جاپونيانىڭ باقىلاۋىنداعى سەنكاكۋ ارالدارىنىڭ سۋىنا كىرىپ الدى، دەپ حابارلايدى Bild باسىلىمى.
اتالعان وقيعا جاپون- قىتاي قارىم-قاتىناسىنداعى شيەلەنىستى كۇشەيتتى.
شيەلەنىس جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچيدىڭ قىتايدىڭ تايۆانعا شابۋىلى جاعدايىندا اسكەري جاۋاپ قايتارۋ مۇمكىندىگىن مويىنداعان مالىمدەمەلەرىنەن كەيىن بولدى. بۇل سوزدەر بەيجىڭنىڭ قاتال رەاكتسياسىن تۋدىردى، ول ازاماتتاردى جاپونياعا بارۋدان باس تارتۋعا شاقىردى.
سونىمەن قاتار تايۆان قورعانىس مينيسترلىگى كەيىنگى 24 ساعاتتا قىتايدىڭ 30 اسكەري ۇشاعى ونىڭ اۋە كەڭىستىگىنە جانە 7 كەمەنىڭ جاعالاۋ سۋلارىنا كىرگەنىن حابارلادى. ارال بيلىگى مۇنى قىتايدىڭ ۇزدىكسىز قىسىمى دەپ اتادى.