قىتاي جاڭا «ياوگان» سپۋتنيكتەرىن وربيتاعا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جەردى قاشىقتان زوندتاۋ ءۇشىن «ياوگان» كلاسىنا جاتاتىن جاڭا توپتاعى سپۋتنيكتەردى ۇشىردى، دەپ حابارلايدى انادولى.
«Yaogan-40 03» سپۋتنيكتەرى شانسي پروۆينتسياسىنداعى تايۋان عارىش ايلاعىنان «Long March-6» زىمىران- تاسىعىشى ارقىلى وربيتاعا شىعارىلدى.
اپپاراتتاردىڭ ەسەپتىك وربيتاعا ءساتتى شىققانى جانە ولار ەلەكتروماگنيتتىك ورتانى زەرتتەۋ مەن سوعان بايلانىستى تەحنيكالىق سىناقتار جۇرگىزۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىنى اتاپ ءوتىلدى.
بۇل ۇشىرۋ «Long March» سەرياسىنداعى 593- ميسسيا بولدى.
«ياوگان» اتاۋى قىتاي تىلىنەن اۋدارعاندا «قاشىقتان زوندتاۋ» دەگەندى بىلدىرەدى. الايدا ءبىرقاتار باتىس دەرەككوزدەرى بۇل كلاستاعى سپۋتنيكتەر شىن مانىندە اسكەري بارلاۋ اپپاراتتارى بولىپ تابىلادى جانە ولار عارىش، كيبەر جانە ەلەكتروندىق سوعىسقا جاۋاپ بەرەتىن قىتاي حالىق-ازاتتىق ارمياسىنىڭ ستراتەگيالىق قولداۋ كۇشتەرىنىڭ باقىلاۋىندا تۇر دەپ مالىمدەيدى.
