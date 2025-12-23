قىتاي جاڭا جىلعا وراي ەستەلىك مونەتالارىن شىعاردى
استانا. قازاقپارات – 22-جەلتوقساندا قىتايدىڭ ۇلتتىق بانكى - قىتاي حالىق بانكى جاڭا جىلعا قاتىستى 2026-جىلعى ەستەلىك مونەتالارىن رەسمي تۇردە شىعارعانىن حابارلادى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جولعى شىعارىلىمعا ەستەلىك بانكنوت جانە ەستەلىك مونەتالار كىرەدى: 1 بانكنوت، 1 قوس ءتۇستى مىس قورىتپاسىنان جاسالعان مونەتا، 1 التىن مونەتا جانە 1 كۇمىس مونەتا.
بانكنوتتىڭ نومينالى - 20 يۋان. الدىڭعى بەتىندەگى نەگىزگى سۋرەت - جىلقى بەينەسى، ال ارتقى بەتىندە ءبي بيلەپ تۇرعان بالالار مەن كيىز ءۇي بەينەلەنگەن.
بانكنوتتا موڭعول، تيبەت، ۇيعىر جانە چجۋان ۇلتتارىنىڭ ءتورت ءتۇرلى جازۋى باسىلعان. بۇل بانكنوت پلاستيك ماتەريالدان جاسالعان، شىعارىلىم سانى - 100 ميلليون دانا.
سونىمەن قاتار، قىتاي التىن جانە كۇمىس ەستەلىك مونەتالارىن شىعاردى. مونەتالار دوڭگەلەك جانە رومب ءتارىزدى بولىپ كەلەدى، ماتەريالى - قوس ءتۇستى مىس قورىتپاسى، التىن جانە كۇمىس. الدىڭعى بەتىندە قىتايدىڭ ءداستۇرلى ساتتىلىك ورنەكتەرىنىڭ ۇيلەسىمى بەينەلەنگەن، سونداي-اق ەل اتاۋى جازىلعان.
بۇل ەستەلىك مونەتالار مەن بانكنوتتاردى قىتايدىڭ نەگىزگى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرىنەن ساتىپ الۋعا بولادى، ولاردىڭ بارلىعى قىتايدىڭ زاڭدى تولەم قۇرالى سانالادى.
بۇدان بۇرىن قىتاي ازاماتتاردىڭ نەسيە تاريحىن قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسقانىن جازعانبىز.