قىتاي جاڭا ايفون 17 سمارتفوندارىن الەمگە ەكسپورتتاۋعا دايىندالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Apple كومپانياسىنىڭ جاڭا iPhone 17 سەرياسى جاھاندىق نارىققا شىعۋعا دايىن. بۇل ۇدەرىستە قىتايدىڭ وندىرىستىك ەكوجۇيەسى تاعى دا باستى ءرول اتقارىپ وتىر، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
نەگىزگى ورتالىق - جەڭجوۋ(Zhèngzhōu) قالاسىنداعى Foxconn زاۋىتى. بۇل الەمدەگى ەڭ ءىرى iPhone قۇراستىرۋ بازالارىنىڭ ءبىرى جانە قىتايدىڭ ەلەكترونيكا وندىرىسىندەگى اۋقىمىنىڭ سيمۆولى سانالادى.
زاۋىت قازىرگى تاڭدا تولىق قۋاتتا جۇمىس ىستەپ، جاھاندىق سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن جۇمىسشىلار سانىن ارتتىرۋدا. Foxconn كادر قابىلداۋ ورتالىعىنىڭ الدىندا كۇن سايىن مىڭداعان ادامنان ۇزىن-سونار كەزەك پايدا بولىپ جاتىر.
«شىلدەنىڭ سوڭىنان بەرى ءبىز كۇن سايىن مىڭداعان ۇمىتكەردى قابىلداپ وتىرمىز. بۇل جاعداي قىركۇيەكتىڭ سوڭىنا دەيىن جالعاسادى دەپ كۇتىلۋدە»، - دەدى Foxconn كادر ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى فان سىمين.
زاۋىت ءوندىرىستىڭ ەڭ جوعارى كەزەڭىندە ونداعان مىڭ ادامدى ۋاقىتشا جۇمىسقا الادى. ولار قۇراستىرۋ، ساپانى باقىلاۋ جانە قاپتاۋ جۇمىستارىمەن اينالىسادى.
حىنان پروۆينسياسىنىڭ تۇرعىنى جاۋ يانحۋەيدىڭ ايتۋىنشا، ءۇش ايلىق جۇمىس وعان جانە ايەلىنە 40 مىڭ يۋاننان استام (شامامەن 5600 ا ق ش دوللارى) تابىس اكەلمەك.
«بۇل ءوڭىردىڭ ورتاشا تابىسىنان الدەقايدا كوپ»، - دەدى ول شينحۋاعا بەرگەن سۇحباتىندا.
جەڭجوۋ بۇگىندە ءىرى كولىك تورابىنا اينالعان. مۇندا 8 حالىقارالىق جۇك اۋە باعىتى جۇمىس ىستەيدى، ولار ەۋروپا، امەريكا جانە ازياداعى 24 ەلدىڭ 100 دەن استام قالاسىن بايلانىستىرادى. جاڭا iPhone پارتيالارى الەمگە اۋە، تەمىرجول جانە اۆتوكولىك ارقىلى جونەلتىلەدى.
Foxconn كەشەنى «قالا ىشىندەگى قالا» دەپ اتالادى. وندا جۇمىسشىلارعا ارنالعان تۇرعىن ايماقتار مەن ءبىر مەزەتتە 12 مىڭ ادامعا قىزمەت كورسەتە الاتىن، جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ەنگىزىلگەن اسحانالار بار. مۇنداي جاعدايلار ءوندىرىستىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
