قىتاي حالقى 2025-جىلى 3,39 ميلليونعا ازايدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ سوڭىندا قىتاي حالقى 3,39 ميلليون ادامعا ازايىپ، 1,404 ميللياردقا جەتتى. ءتيىستى دەرەكتەردى قىتايدىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
2025-جىلى ەلدە 7,92 ميلليون تۋۋ جانە 11,31 ميلليون ءولىم تىركەلدى. حالىقتىڭ تابيعي ءوسۋ قارقىنى 1000 ادامعا شاققاندا مينۋس 2,41 بولدى، بۇل دەموگرافيالىق قىسقارۋدىڭ جالعاسىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
حالىقتىڭ جىنىستىق قۇرىلىمىندا ەر ادامدار باسىم بولىپ قالا بەرەدى. 716,85 ميلليون ەرلەر جانە 688,04 ميلليون ايەلدەر بار. جىنىستىق اراقاتىناس 104,19 دان 100 گە دەيىن.
جاسى بويىنشا 16 جاستان 59 جاسقا دەيىنگى حالىق سانى 851,36 ميلليون، بۇل جالپى حالىقتىڭ 60,6 پايىزىن قۇرايدى. 60 جاستان اسقان ادامدار سانى 323,38 ميلليونعا (23,0 پايىز) جەتتى، ونىڭ ىشىندە 223,65 ميلليونى (15,9 پايىز) 65 جاستان اسقاندار.
بۇل ستاتيستيكاعا گونكونگ جانە ماكاو ارنايى اكىمشىلىك ايماقتارىنىڭ، تايۆان تۇرعىندارى نەمەسە قىتايدا تۇراتىن شەتەلدىك ازاماتتار كىرمەيدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي 2023-جىلى حالقى ەڭ كوپ ەل بولۋدان قالدى، حالىق سانىنىڭ كوپتىگىنەن ءۇندىستان الدىعا شىقتى.
بۇعان دەيىن قىتاي حالىق سانىنىڭ ازايۋىن ونەركاسىپتىك روبوتتارمەن وتەيتىنىن حابارلاعان ەدىك.