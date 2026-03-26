قىتاي فيليپپيننەن ارانداتۋشىلىق پەن جالعان اقپاراتتى دەرەۋ توقتاتۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ جاعالاۋ كۇزەتى (ق ج ك) سارسەنبى كۇنى فيليپپين تاراپىنان وڭتۇستىك قىتاي تەڭىزىندەگى حۋانيان ارالىنا بايلانىستى ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەردى، اقپاراتتىق داۋ تۋدىرۋدى جانە جالا جابۋ ناۋقاندارىن دەرەۋ توقتاتۋدى تالاپ ەتتى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
ق ج ك- نىڭ رەسمي وكىلى ليۋ دەتسزيۋننىڭ ايتۋىنشا، جۋىردا قىتاي جاعالاۋ كۇزەتى حۋانيان ارالى ماڭىنداعى اكۆاتوريادا قۇقىق قورعاۋ جانە قۇقىقتاردى قورعاۋ بويىنشا جوسپارلى وقۋ- جاتتىعۋلار وتكىزگەن. ونىڭ الدىندا قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس تەڭىزدە ءجۇزۋ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى الدىن الا ەسكەرتۋ جاريالانعان.
الايدا وقۋ-جاتتىعۋلار كەزىندە فيليپپين تاراپى كوپتەگەن كەمەنى جيناپ، قىتاي جۇرگىزىپ جاتقان جاتتىعۋ ايماعىنا كىرگەن. ليۋ دەتسزيۋننىڭ مالىمدەۋىنشە، ولار «بالىق اۋلاۋ قىزمەتى» دەگەن جەلەۋمەن ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەرگە بارىپ، جاعدايدى ۋشىقتىرۋعا جانە حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ نازارىن ايلاكەرلىك جولمەن اۋدارۋعا تىرىسقان.
ونىڭ سوزىنشە، قىتاي جاعالاۋ كۇزەتى بۇدان ءارى دە حۋانيان ارالى ماڭىنداعى اكۆاتوريادا زاڭ اياسىندا قۇقىق قورعاۋ جانە قۇقىقتاردى قورعاۋ شارالارىن جالعاستىرىپ، ەلدىڭ اۋماقتىق تۇتاستىعىن، تەڭىزدەگى قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن تاباندى تۇردە قورعايدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قىتاي جاپونيانى اسكەري بيۋدجەت تۋرالى اقپاراتتى بۇرمالادى دەپ ايىپتادى.