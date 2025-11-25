ق ز
    قىتاي «شىنجوۋ-22» عارىش كەمەسىن ۇشىردى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ «شىنجوۋ-22» عارىش كەمەسى سەيسەنبى كۇنى قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى جيۋچيۋان عارىش ايلاعىنان ۇشىرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.

    China sends Shenzhou-22 to orbit
    Photo credit: Xinhua

    ق ح ر عارىشقا ۇشىرۋ باعدارلاماسى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، عارىش كەمەسىن ۇشىرۋ ءۇشىن Long March-2 °F Y22 زىمىران-تاسىعىشى پايدالانىلعان.

    ۆەدومستۆو قىتاي عارىش ستانسياسىنا قازان ايىندا كەلگەن « شىنجوۋ-21» عارىش كەمەسىنىڭ ەكيپاجى وربيتادا قالىپتى جۇمىس ىستەپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    ەسكە سالا كەتسەك، «شىنجوۋ-20» عارىش كەمەسىنە عارىش قوقىسى سوعىلعاننان كەيىن ەكيپاجدىڭ 5-قاراشاعا جوسپارلانعان ورالۋى كەيىنگە قالدىرىلدى. 15-قاراشادا ءۇش قىتايلىق تايكوناۆت 204 كۇندىك ميسسياسىن اياقتاپ، جەرگە امان-ەسەن ورالدى.

    بۇعان دەيىن عارىشتا ۇزاق ۋاقىت قالىپ قويعان تايكوناۆتار جەرگە ورالعانىن جازعان بولاتىنبىز.

