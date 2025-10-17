قىتاي شۆەتسيا ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايعا ساياحاتتاۋدى جانە ەلدىڭ شىنايى كەلبەتىمەن تانىسۋدى ىنتالاندىرۋ مەن قولداۋ ماقساتىندا قىتاي تاراپى شۆەتسيا ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز كىرۋ رەجيمىن ەنگىزۋگە دايىن، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى بەيجىڭدە قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۆان ي شۆەتسيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ماريا مالمەر ستەنەرگاردپەن كەزدەسۋ بارىسىندا مالىمدەدى.
ۆان ي شۆەتسيانى ەۋروپالىق وداقتاعى ماڭىزدى مەملەكەت جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناتقان العاشقى باتىس ەلى رەتىندە اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل وزارا قارىم-قاتىناستارىن باسەكەلەستىك ەمەس، ارىپتەستىك رەتىندە ايقىنداپ، كەلىسپەۋشىلىكتەردەن گورى ىنتىماقتاستىققا باسىمدىق بەرەتىن ۇستانىمدى ۇستانۋى قاجەت.
ديپلومات اتاپ وتكەندەي، قىتاي شۆەتسيانىڭ قىتاي-شۆەتسيا قاتىناستارىن تاۋەلسىز جانە دەربەس ستراتەگيالىق ويلاۋ مەن ۇزاقمەرزىمدى كوزقاراسقا سۇيەنە وتىرىپ قاراستىرادى جانە دامىتادى دەپ ۇمىتتەنەدى.
بيىل قىتاي مەن شۆەتسيا اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناعانىنا 75 جىل تولاتىنىن ەسكە سالا وتىرىپ، ۆان ي ەكى ەلدىڭ كوشباسشىلارى قول جەتكىزگەن كەلىسىمدەردى ادال ىسكە اسىرۋعا، ساۋدا-ەكونوميكالىق سالالارداعى ينستيتۋتسيونالدىق ديالوگتى ءتيىمدى پايدالانۋعا، كوپجاقتى ماسەلەلەر بويىنشا بايلانىس پەن ۇيلەستىرۋدى تەرەڭدەتۋگە جانە ساۋدا مەن ينۆەستيتسيا، عىلىمي-تەحنيكالىق يننوۆاتسيالار، سيفرلىق ەكونوميكا، جاسىل دامۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ سياقتى سالالارداعى ناقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە شاقىردى.
ماريا مالمەر ستەنەرگارد ءوز كەزەگىندە قىتايعا 16 جىلدان كەيىن رەسمي ساپارمەن كەلگەن شۆەتسيانىڭ العاشقى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بولعانىنا قۋانىشتى ەكەنىن ءبىلدىرىپ، شۆەتسيانىڭ ق ح ر- مەن قارىم- قاتىناسقا زور ءمان بەرەتىنىن جانە «ءبىر قىتاي» ساياساتىن ۇستاناتىنىن مالىمدەدى.
ول شۆەتسيانىڭ قىتايمەن ءوزارا ءتيىمدى ءارى تەڭگەرىمدى ساۋدا- ەكونوميكالىق قاتىناستاردى قۇرۋعا، ساۋدا مەن ينۆەستيتسيا، عىلىمي- تەحنيكالىق يننوۆاتسيالار جانە جاسىل ترانسفورماتسيا سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ مەن مادەني-گۋمانيتارلىق الماسۋلار سالالارىنداعى ارىپتەستىكتى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مينيستر قىتاي تارابىنا شۆەد ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزگەنى ءۇشىن العىس ايتىپ، بۇل قادام قىتايعا ساياحاتتايتىن شۆەد ازاماتتارىنىڭ سانىن ارتتىراتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ستەنەرگارد شۆەتسيانىڭ قىتايدىڭ حالىقارالىق ىستەردەگى ماڭىزدى ءرولىن جوعارى باعالايتىنىن جانە قىتايدا عالامدىق ايەلدەر سامميتىنىڭ تابىستى وتكەنىمەن قۇتتىقتايتىنىن جەتكىزدى. سونداي-اق، قىتايدىڭ كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەسكە ارنالعان ۇلتتىق دەڭگەيدە ايقىندالعان جاڭا مىندەتتەمەسىن جوعارى باعالايتىنىن ايتتى.