قىتاي شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن تاكس-فري جۇيەسىن جەڭىلدەتەدى
استانا. قازاقپارات - قىتاي بيلىگى شەتەلدىك تۋريستەرگە ارنالعان tax free (ەلدەن شىعار كەزدەگى ق ق س قايتارۋ) جۇيەسىن ودان ءارى جەڭىلدەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
ەلدىڭ ساۋدا مينيسترلىگى، قارجى مينيسترلىگى جانە مەملەكەتتىك سالىق باسقارماسى بىرلەسىپ جاريالاعان جاڭا قۇجاتقا سايكەس، شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن قايتارىم ءراسىمى ىڭعايلى ءارى جىلدام بولماق.
جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، 2026 -جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قىتايدا «ساتىپ العان ساتتە قايتارۋ» («即买即退») جۇيەسى بويىنشا راسىمدەلگەن تاۋارلاردى ەلدەن شىعارۋ مەرزىمى بارلىق وڭىردە ءبىرىڭعاي 28 كۇن بولىپ بەلگىلەنەدى. بۇعان دەيىن ءار ايماقتا تالاپ ءارتۇرلى بولعان.
سونىمەن قاتار، قىتاي بيلىگى ءوڭىرارالىق ءوزارا تانۋ جۇيەسىن ەنگىزبەك. بۇل شەتەلدىك تۋريستەرگە ءبىر قالادا تاۋار ساتىپ الىپ، باسقا اۋەجاي نەمەسە شەكارا بەكەتى ارقىلى ەلدەن شىققاندا دا tax free ءراسىمىن اياقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، 2026 -جىلدان باستاپ tax free ءراسىمى تولىقتاي سيفرلاندىرىلىپ، قاعازسىز فورماتقا كوشىرىلەدى. كەدەن ورگاندارى مەن وپەراتورلار چەك پەن قۇجاتتاردى ونلاين تۇردە راستاۋعا مۇمكىندىك الادى.
سونىمەن بىرگە باقىلاۋ شارالارى دا ساقتالادى. قايتارىلاتىن سوما 10 مىڭ يۋاننان تومەن بولعان جاعدايدا كەدەن تاۋارلاردى ىرىكتەۋ تارتىبىمەن تەكسەرەدى. ال 10 مىڭ يۋاننان جوعارى سومالار بويىنشا بارلىق تاۋار مىندەتتى تۇردە تەكسەرىلەدى.
قىتاي بيلىگى بۇل وزگەرىستەردىڭ باستى ماقساتى - ەلگە كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ ساۋدا جاساۋىن ىنتالاندىرۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سوڭعى جىلدارى بەيجىڭ تۋريستىك تۇتىنۋدى ارتتىرۋ ماقساتىندا ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ، شەتەلدىك كارتالار مەن تولەم جۇيەلەرىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق tax free راسىمدەرىن وڭايلاتۋ باعىتىندا ءبىرقاتار شارا قابىلداپ كەلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىتايدا شەتەلدىك تۋريستەر ءبىر كۇندە ءبىر دۇكەننەن كەمىندە 200 يۋان كولەمىندە ساۋدا جاساسا، tax free راسىمدەۋگە قۇقىلى. ال قولما-قول قايتارىم ليميتى 20 مىڭ يۋانعا دەيىن ۇلعايتىلعان.
اۆتور
دانا نۇرباقىت