قىتاي شەتەلدىك وبليگاتسيا ينۆەستورلارى ءۇشىن سالىق جەڭىلدىكتەرىن ۇزارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى شەتەلدىك ينستيتۋتسيونالدىق وبليگاتسيالاردان تۇسەتىن پايىزدىق تابىس بويىنشا سالىق جەڭىلدىگىن ەكى جىلعا ۇزارتتى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ قارجى مينيسترلىگى مەن باس سالىق باسقارماسىنىڭ بىرلەسكەن سيركۋليارىندا جاريالاندى.
سالىق جەڭىلدىگى 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان 2027 -جىلدىڭ 31 -جەلتوقسانىنا دەيىن كۇشىندە بولادى. وسى كەزەڭدە رەزيدەنت ەمەس شەتەلدىك ۇيىمداردىڭ قىتايدىڭ ىشكى قارىز نارىعىنا ينۆەستيتسيا سالۋدان العان تابىسى كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنان (ك ت س) جانە قوسىلعان قۇن سالىعىنان بوساتىلادى.
قۇجاتتا ك ت س جەڭىلدىگى قىتايدا شەتەلدىك ۇيىمدار قۇرعان مەكەمەلەر نەمەسە بولىمشەلەر العان پايىزدىق تابىسقا قولدانىلمايتىنى اتالىپ ءوتتى.
بۇل شارا بەيجىڭنىڭ قارىز كاپيتالى نارىعىن حالىقارالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ جونىندەگى ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگياسىنىڭ بولىگى.
ىنتالاندىرۋ شارالارىن كەڭەيتۋ شەتەلدىك قورلار ءۇشىن شىعىنداردى ازايتادى جانە قىتايدىڭ جاھاندىق پورتفەلدىك ينۆەستيتسيالار ءۇشىن تارتىمدى باعىت رەتىندەگى ورنىن نىعايتادى.