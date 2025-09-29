قىتاي شەتەلدىك IT ماماندارىنا ارنالعان جاڭا «K ۆيزاسىن» ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - وسى اپتادا قىتايدا تەحنولوگيا سالاسىنداعى شەتەلدىك مامانداردى تارتۋعا باعىتتالعان جاڭا ۆيزالىق باعدارلاما ىسكە قوسىلادى، دەپ جازدى AZƏRTAC.
بۇل قادام بەيجىڭنىڭ گەوساياسي تۇرعىدان ۆاشينگتونمەن باسەكەلەستىكتەگى ۇستانىمىن كۇشەيتەدى دەپ كۇتىلەدى. سەبەبى ا ق ش-تىڭ جاڭا ۆيزالىق ساياساتى شەتەلدىك ۇمىتكەرلەردى بالاما نۇسقالاردى ىزدەۋگە يتەرمەلەپ وتىر.
قىتايدا بىلىكتى جەرگىلىكتى ينجەنەرلەر جەتىسپەسە دە، بۇل باعدارلاما بەيجىڭنىڭ شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار مەن تالانتتاردى تارتۋعا اشىق ەل رەتىندە ءوزىن كورسەتۋگە ۇمتىلۋىنىڭ ءبىر بولىگى. ويتكەنى اقش ەنگىزگەن جاڭا كەدەندىك باج سالىقتارىنا بايلانىستى ارتىپ كەلە جاتقان ساۋدا شيەلەنىستەرى ەلدىڭ ەكونوميكالىق بولاشاعىنا تەرىس اسەر ەتىپ وتىر.
Reuters اگەنتتىگى قىتايدىڭ شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار مەن تۋريزمدى ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار قادامدار جاساعانىن جازادى. اتاپ ايتقاندا، شەتەلدىك ينۆەستورلار ءۇشىن كوبىرەك سەكتورلار اشىلىپ، ەۋروپانىڭ كوپتەگەن ەلدەرى، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا جانە باسقا ەلدەردىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزاسىز رەجيم ەنگىزىلدى.
تامىز ايىندا جاريالانعان K ۆيزاسى - عىلىم، تەحنولوگيا، ينجەنەريا جانە ماتەماتيكا (STEM) سالالارىنداعى جاس شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەت تۇلەكتەرىنە ارنالعان. بۇل ۆيزا شەتەلدىكتەرگە جۇمىس بەرۋشىنىڭ شاقىرۋىنسىز قىتايعا كەلۋگە، تۇرۋعا جانە جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرۋدى ۋادە ەتەدى. بۇل، اسىرەسە، ا ق ش-تا جۇمىس ىستەۋگە شەكتەۋ قويىلعان ادامدار ءۇشىن بالاما رەتىندە قىزىقتى بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن، وسى ايدا دونالد ترامپ اكىمشىلىگى كومپانيالاردان شەتەلدىك جوعارى بىلىكتى مامانداردى جالداۋعا كەڭىنەن قولدانىلاتىن H-1B جۇمىس ۆيزاسى ءۇشىن جىلىنا 100 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندە تولەم جاساۋدى تالاپ ەتەتىنىن مالىمدەدى.
وڭتۇستىك كورەيا، گەرمانيا جانە جاڭا زەلانديا سياقتى باسقا ەلدەر دە شەتەلدىك بىلىكتى مامانداردى تارتۋ ءۇشىن ۆيزالىق ەرەجەلەردى جەڭىلدەتىپ وتىر.
يمميگراتسيا سالاسىنىڭ ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، K ۆيزاسىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - جۇمىس بەرۋشىنىڭ دەمەۋشىلىگى تالاپ ەتىلمەيدى. بۇل - H-1B ۆيزاسىن الۋ جولىنداعى نەگىزگى كەدەرگىلەردىڭ ءبىرى بولىپ كەلگەن.
الايدا، ۋادەلەرىنە قاراماستان، K ۆيزاسىنا قاتىستى كەيبىر قيىندىقتار بار. قىتاي ۇكىمەتىنىڭ ۇسىنىمدارىندا «جاس مولشەرى، ءبىلىمى جانە جۇمىس تاجىريبەسى» بويىنشا تالاپتار ناقتى كورسەتىلمەگەن. سونداي-اق، قارجىلىق ىنتالاندىرۋ، جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا كومەكتەسۋ، تۇراقتى تۇرۋ نەمەسە وتباسىن شاقىرۋ سياقتى ماسەلەلەر بويىنشا اقپارات بەرىلمەگەن. ا ق ش-تان ايىرماشىلىعى، قىتاي شەتەل ازاماتتارىنا ازاماتتىقتى تەك وتە سيرەك جاعدايلاردا عانا بەرەدى.
تاعى ءبىر ەلەۋلى كەدەرگى - ءتىل ماسەلەسى: قىتايداعى تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ كوپشىلىگى قىتاي تىلىندە جۇمىس ىستەيدى، بۇل قىتاي ءتىلىن بىلمەيتىن شەتەلدىكتەردىڭ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا ەكى جاڭا دۇنيەجۇزىلىك بيوسفەرالىق قورىق تىركەلدى.