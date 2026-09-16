قىتاي شەكاراسىنان كىرىپ-شىعۋ ءتارتىبى قاتاڭداتىلدى
استانا.قازاقپارات – 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قىتايدا ەلگە كىرۋ جانە ەلدەن شىعۋعا قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەندى.
جاڭا رەگلامەنت ازاماتتاردىڭ زاڭدى قۇقىقتارىن قورعاۋعا، سونداي-اق قىتايدىڭ ەگەمەندىگى، قاۋىپسىزدىگى مەن دامۋ مۇددەلەرىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. قۇجاتقا سايكەس، قىتاي بيلىگى ازاماتتارعا جەكەلەگەن ەلدەرگە بارۋعا بايلانىستى قاۋىپ-قاتەرلەر تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاي الادى.
شەتەلدە قۇقىق بۇزعان نەمەسە ەكسپورتتىق باقىلاۋ تالاپتارىن بۇزعان قىتاي ازاماتتارىنا التى ايدان ءۇش جىلعا دەيىن ەلدەن شىعۋعا تىيىم سالىنۋى مۇمكىن. ال ۆيزا راسىمدەۋ كەزىندە نەمەسە شەكارادان وتكەندە جالعان اقپارات بەرگەن شەتەلدىكتەرگە قىتايعا ءبىر جىلدان بەس جىلعا دەيىن كىرۋگە تىيىم سالىنۋى ىقتيمال. سونىمەن قاتار، ەلگە كىرۋ جانە شىعۋ كەزىندە دەلدالدىق قىزمەت كورسەتەتىن تۇلعالار مىندەتتى تۇردە تىركەلۋى ءتيىس. زاڭسىز قىزمەت ءۇشىن 750 دەن 7500 دوللارعا دەيىن ايىپپۇل قاراستىرىلعان.