    11:50, 01 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىتاي ش ى ۇ بانكارالىق بىرلەستىك مۇشەلەرىنە 1,4 ميلليارد دوللار نەسيە بەرەدى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي ش ى ۇ-نىڭ بانكارالىق قاۋىمداستىعىنا (ح ب ا) مۇشە ەلدەرگە 10 ميلليارد يۋان (1,4 ميلليارد دوللار) كولەمىندە جاڭا نەسيە بەرەدى. بۇل تۋرالى تيانجيندە ءوتىپ جاتقان ش ى ۇ سامميتىندە ءسوز سويلەگەن قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ ايتتى.

    ШЫҰ саммиті. Тяньцзинь, Қытай
    فوتو: اقوردا

    قىتاي ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ ش ى ۇ-عا مۇشە باسقا ەلدەردىڭ ەكونوميكاسىنا سالعان ينۆەستيسياسى 84 ميلليارد دوللاردان استى.

    شي جينپيڭ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ دامۋ بانكىن تەزىرەك قۇرۋعا شاقىردى.

    سونىمەن بىرگە ش ى ۇ ەلدەرىنىڭ ەكونوميكاسىنىڭ كولەمى 30 تريلليون دوللارعا جاقىندادى.

    ايتا كەتەيىك، 2005 -جىلدىڭ قازان ايىندا ماسكەۋدە ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى بارىسىندا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى شەڭبەرىندەگى بانكارالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلعان بولاتىن.

    مەحانيزمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ۇكىمەتتەرى قولدايتىن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋ جانە بانكتىك قىزمەت كورسەتۋ.

    بۇعان دەيىن شي جينپيڭ ش ى ۇ الەمدەگى ەڭ ءىرى ايماقتىق ۇيىمعا اينالعانىن ايتتى.

    ايتا كەتەيىك، 30-تامىزدا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن تيانتسزين قالاسىنا باردى.

    مەملەكەت باسشىسى ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.

    وسى ورايدا Kazinform ءتىلشىسى وتكەن ءبىر جىلدىڭ ىشىندە قازاقستان قىتاي ەكونوميكاسىنا قالاي كىرىككەنىن شولىپ كوردى.

    الەم سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
