قىتاي دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتتى قولدانۋدى كەڭەيتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى الداعى جىلدارى دياگنوستيكا، اۋرۋلاردى ەمدەۋ جانە باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە جاساندى ينتەللەكتتى (ج ي) قولدانۋدى ايتارلىقتاي كەڭەيتۋ جوسپارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ق ح ر ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ كوميتەتى مەن تاعى ءتورت ۆەدومستۆو جاريالاعان بىرلەسكەن قۇجاتقا سايكەس، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى 2030 -جىلعا قاراي ج ي بارلىق باستاپقى مەديتسينالىق- سانيتارلىق كومەك مەكەمەلەرىندە، سونىڭ ىشىندە قوعامدىق جانە اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ورتالىقتارىندا ەنگىزىلۋى كەرەك.
قىتايدىڭ ءۇش دەڭگەيلى جىكتەمەسىنە سايكەس، ەكىنشى جانە ودان جوعارى دەڭگەيدەگى اۋرۋحانالار مەديتسينالىق ۆيزۋالداۋعا نەگىزدەلگەن ينتەللەكتۋالدى دياگنوستيكا جانە كلينيكالىق شەشىمدى ج ي قولدانۋ ارقىلى قابىلداۋدى قولداۋ جۇيەلەرى سياقتى شەشىمدەردى ەنگىزۋى كەرەك.
قۇجاتتا سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتتى پاتسيەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋدە كەڭەيتىپ قولدانۋ قاراستىرىلعان. بۇل دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرىنە ەمدەۋدىڭ بارلىق كەزەڭدەرىندە، سونىڭ ىشىندە كەلۋدى جوسپارلاۋ، كومەك كورسەتۋ باسىمدىقتارىن انىقتاۋ، الدىن الا دياگنوستيكا جانە كەيىنگى كومەك كورسەتۋ بويىنشا ينتەگراتسيالانعان، اقىلدى قىزمەتتەردى ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قىتاي سونىمەن قاتار ەپيدەميالار مونيتورينگى جانە ولاردىڭ ەرتە ساتىدا الدىن الۋ زياتكەرلىك جۇيەلەرىن جاڭارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جاڭا شارالار جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە باقىلاۋ سالاسىندا ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە شەشىم قابىلداۋعا جەدەل جانە ماقساتتى قولداۋ كورسەتۋگە باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن قىتاي توتەنشە جاعدايلار سالاسىنا ج ي ەنگىزگەنىن جازعان ەدىك.