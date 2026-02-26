قىتاي عارىشتا قىزاناق ءوسىرىپ، مول ءونىم الدى
قىتايدىڭ «شىنجوۋ-21» ميسسياسى ەكيپاجى «تيانگۋڭ» وربيتالىق ستانتسياسىندا قىزاناقتان مول ءونىمىن الدى. بۇل تۋرالى Xinhua اگەنتتىگى حابارلادى. ەكسپەريمەنت عارىش جاعدايىندا ازىق-تۇلىك ءوسىرۋ تەحنولوگيالارىن سىناۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى رەتىندە باعالانىپ وتىر.
قىزاناق وسىرۋگە ارنالعان اەروپوندىق جۇيەنى قىتايدىڭ عارىشكەرلەردى دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ زەرتتەۋ توبى ازىرلەگەن. قوندىرعىدا ارنايى جاسالعان جارىقديودتى شامداردىڭ سپەكترى قولدانىلادى - ول ەنەرگيا تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. سۋ وسىمدىك تامىرلارىنا ۇساق تۇمان تۇرىندە بۇركىلەدى، بۇل ىلعالدى ۇنەمدەپ پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
عارىشتىق «جىلىجاي» ستانسياعا 2025 -جىلدىڭ شىلدەسىندە «تيانجوۋ-9» جۇك كەمەسىمەن جەتكىزىلگەن. جوبانىڭ ماقساتى - ميكروگراۆيتاتسيا جاعدايىندا وسىمدىكتەردى ءتيىمدى ءوسىرۋدىڭ نەگىزگى تەحنولوگيالارىن سىناقتان وتكىزۋ. مۇنداي زەرتتەۋلەر بولاشاقتاعى ۇزاق مەرزىمدى ميسسيالار ءۇشىن اسا ماڭىزدى، ويتكەنى بيورەگەنەراتيۆتى تىرشىلىك جۇيەلەرى ەكيپاجدى ازىق-تۇلىكپەن جانە وتتەگىمەن قامتاماسىز ەتۋدە شەشۋشى ءرول اتقارۋى مۇمكىن.
عارىشكەرلەر كۇن سايىن قىزاناقتىڭ ءوسۋىن باقىلاپ، دەرەكتەردى تىركەيدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، وسىمدىكتەرگە كۇتىم جاساۋ تىعىز جۇمىس كەستەسىندە پسيحولوگيالىق سەرپىن بەرەدى. ەكيپاج مۇشەسى جاڭ لۋ عارىشتاعى جاسىل جەلەكتى كورۋ ەرەكشە اسەر سىيلايتىنىن جانە الداعى عىلىمي تاپسىرمالارعا سەنىم ۇيالاتاتىنىن ايتقان.
الداعى ۋاقىتتا «تيانگۋڭ» ستانسياسىنىڭ «عارىش باعىندا» بيداي، ءسابىز جانە دارىلىك وسىمدىكتەردى اەروپوندىق ادىسپەن ءوسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىلايشا، وربيتالىق ورتادا وسىرۋگە بولاتىن داقىل تۇرلەرى كوبەيمەك.