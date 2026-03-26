قىتاي عارىشتا جانارماي قۇياتىن يكەمدى روبوتتى سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Sustain Space كومپانياسى عارىشتا سپۋتنيكتەرگە جانارماي قۇيۋعا جانە قىزمەت كورسەتۋگە قابىلەتتى يكەمدى روبوتتى وربيتادا سىناقتان ءساتتى وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Xinhua اقپارات اگەنتتىگى.
16- ناۋرىزدا Kuaizhou-11 زىمىرانى تسزيۋتسيۋان عارىش ايلاعىنان بورتىندا جاڭا ازىرلەمە ورناتىلعان Yuxing-3 06 سپۋتنيگىن ۇشىردى. سىناقتار كەزىندە قۇرىلعى جانارماي قۇيۋدىڭ ءۇش سەناريىن ورىندادى: اۆتوماتتى، جەردەگى باسقارۋ جانە ۆيزۋالدى باسقارۋ رەجيمدەرى.
مانيپۋلياتور شينحۋا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارىمەن بىرلەسىپ جاسالعان. قۇرىلعىنىڭ ءداستۇرلى قاتتى مانيپۋلياتورلاردان ايىرماشىلىعى - ول وڭاي مايىسىپ، ءپىشىنىن وزگەرتەتىنىندە، بۇل وعان جابىق كەڭىستىكتەردە جۇمىس ىستەۋگە جانە كۇردەلى وپەراتسيالاردى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا جەتەكشىسى ۆان سيۋەتسيان بۇل تەحنولوگيانىڭ كەڭ مۇمكىندىكتەر ۇسىناتىنىن اتاپ ءوتتى، سەبەبى وسىنداي كلاستاعى روبوتتار سپۋتنيكتەردى جانارمايمەن تولتىرىپ، جوندەپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار عارىش قوقىسىن دا شىعارا الادى.
كومپانيا بۇل سىناقتى قىتايدىڭ كوممەرسيالىق عارىش يندۋسترياسى ءۇشىن ماڭىزدى قادام دەپ اتادى. بۇل مۇنداي العاشقى تاجىريبە ەمەس - 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قىتاي عارىش كەمەلەرىنە جانارماي قۇيۋ جانە قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ تەحنولوگيالارىن سىناۋ ءۇشىن Shijian-25 سپۋتنيگىن ۇشىردى.
