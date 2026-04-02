قىتاي عارىشتا اۋرۋحانا سالۋ ءۇشىن وربيتاعا مەديتسينالىق جابدىقتار جىبەردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جوعارى تەحنولوگيالى مەديتسينالىق قۇرىلعىلاردى وربيتاعا جىبەرۋ ارقىلى «عارىشتاعى اۋرۋحانا» سالۋ ءۇشىن اۋقىمدى جوبانى جۇزەگە اسىرۋدىڭ العاشقى پراكتيكالىق قادامىن جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى China Daily باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
سىناق باعدارلاماسى 3 جىلعا سوزىلادى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - ەكيپاجدارعا ارنالعان دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ جانە عارىشتىق مەديتسيناداعى عىلىمي زەرتتەۋلەردى تەرەڭدەتۋ.
مەديتسينالىق جۇكتى تاسىمالدايتىن زىمىران تاسىمالداعىش قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى تسزيۋتسيۋان سپۋتنيكتىك ۇشىرۋ ورتالىعىنان ۇشىرىلدى. جوبانى شىنجىن وزىق تەحنولوگيالار ۋنيۆەرسيتەتى قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ ميكروسپۋتنيكتىك يننوۆاتسيالىق اكادەمياسىمەن بىرلەسە باسقارادى.
باستاما ميكروگراۆيتاتسيا، جوعارى رادياتسيا سياقتى ءتيىمدى شەشىمدەر ازىرلەۋگە باعىتتالعان.
ۋنيۆەرسيتەت قىزمەتكەرى چجۋ ديتسزيان عارىشتى زەرتتەۋدەگى جاھاندىق باسەكەلەستىكتىڭ كۇشەيۋى جاعدايىندا ەكيپاج مۇشەلەرىنىڭ دەنساۋلىعى ۇلتتىق زەرتتەۋلەر ءۇشىن باسىمدىققا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
ۋنيۆەرسيتەتتىڭ كلينيكالىق مەديتسينا كوللەدجىنىڭ باسشىسى سيۋي چجيميننىڭ ايتۋىنشا، جوبا بولاشاقتا تەك كاسىبي عارىشكەرلەرگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار كوممەرتسيالىق عارىشقا ۇشۋعا قاتىسۋشىلارعا دا قاجەت بولادى.
وربيتالىق مەديتسينالىق كومەك جۇيەسىن ورنالاستىرۋ بەكىتىلگەن ۇلتتىق باعدارلاما اياسىندا ماڭىزدى فاكتورعا اينالىپ كەلەدى. قىتاي 2030-جىلعا قاراي اي بەتىنە ەكيپاج قوندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر جانە جەكە عارىش تۋريزمىن دامىتۋدى بەلسەندى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن NASA ءتورت عارىشكەردى ايعا تاسىمالدايتىن Orion عارىش كەمەسىن ۇشىرعانى حابارلانعان بولاتىن.