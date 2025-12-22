قىتاي عالىمدارى سىناقتان وتكىزگەن مي-كومپيۋتەر سال ناۋقاستىڭ قوزعالۋىنا مۇمكىندىك بەردى
استانا. KAZINFORM – قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ينۆازيۆتى «مي–كومپيۋتەر» ينتەرفەيسىن كلينيكالىق سىناۋ بارىسىندا ايتارلىقتاي جەتىستىككە جەتتى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى حابارلادى.
كلينيكالىق سىناق اياسىندا تەتراپلەگيا دەرتىنە شالدىققان ناۋقاس اقىلدى مۇگەدەكتەر ارباسىن تەك وي كۇشىمەن باسقارىپ، كۋرەر اكەلگەن دايىن استى روبوت-يتكە الدىرتىپ، وزىنە جەتكىزە العان. بۇل ناتيجە قىتاي عىلىم اكادەمياسى جۇرگىزگەن يمپلانتاتسيالاناتىن «مي-كومپيۋتەر» ينتەرفەيسىن سىناۋ كەزىندە تىركەلگەن.
مۇنداي مۇمكىندىك ءداستۇرلى وڭالتۋ تاسىلدەرىنەن الدەقايدا كەڭ. سەبەبى ول ەكرانداعى كۋرسوردى ەكى ولشەمدى باسقارۋمەن شەكتەلمەي، ءۇش ولشەمدى فيزيكالىق ورتامەن تىكەلەي ارەكەتتەسۋگە جول اشادى.
«مي-كومپيۋتەر» ينتەرفەيسى مي مەن سىرتقى قۇرىلعىلار اراسىندا تىكەلەي بايلانىس ارناسىن قۇرۋعا ارنالعان. الەمنىڭ ءار تۇكپىرىندەگى عىلىمي-زەرتتەۋ توپتارى وي ارقىلى ءماتىن تەرۋ نەمەسە روبوتتاندىرىلعان قولدى باسقارۋ سەكىلدى زەرتحانالىق جەتىستىكتەردى كورسەتكەنىمەن، بۇل تەحنولوگيانى پاتسيەنتتەردىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە تۇراقتى ەنگىزۋ ءالى دە كۇردەلى ماسەلە بولىپ قالىپ وتىر.
اتالعان ناۋقاس 2022 جىلدان بەرى جۇلىن جاراقاتىنا بايلانىستى تەتراپلەگياعا شالدىققان. ال 2025 جىلعى ماۋسىم ايىندا وعان قىتاي عىلىم اكادەمياسىنىڭ نەيروبيولوگيا جانە زياتكەرلىك تەحنولوگيالار جونىندەگى زەرتتەۋ ورتالىعى ازىرلەگەن ءينۆازيۆتى نەيروكومپيۋتەرلىك ينتەرفەيس جۇيەسى يمپلانتاتسيالانعان. بىرنەشە اپتا دايىندىق پەن جاتتىعۋدان كەيىن ول كومپيۋتەر مەن پلانشەتتەگى كۋرسوردى تۇراقتى تۇردە باسقارا العان.
زەرتتەۋشىلەر يمپلانتاتسيا كەزىندە جوعارى وتكىزۋ قابىلەتىنە يە سىمسىز ينۆازيۆتى جۇيەنى قولدانعان. بۇل جۇيە پاتسيەنتكە نەيروندىق سيگنالدار ارقىلى اقىلدى مۇگەدەكتەر ارباسىن جانە روبوت-ءيتتى سەنىمدى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ناتيجەسىندە ناۋقاس ناقتى ورتادا دەربەس قوزعالىپ، نىسانداردى ىزدەۋ قابىلەتىنە يە بولعان.
بۇل كەزەڭ قىتايدىڭ سال اۋرۋىنا شالدىققان ادامدار ءۇشىن تەك بازالىق ءوزارا ارەكەت مۇمكىندىكتەرىن قالپىنا كەلتىرۋدەن ناقتى ءومىر جاعدايىنداعى فۋنكتسيونالدىق ارەكەتتەر اياسىن كەڭەيتۋگە كوشكەنىن بىلدىرەدى.
زەرتتەۋ توبى بىرقاتار تەحنيكالىق سەرپىلىسكە دە قول جەتكىزگەن. اتاپ ايتقاندا، نەيروندىق دەرەكتەردى جوعارى دەڭگەيدە قىسۋ ءارى ءدال قالپىنا كەلتىرۋ تەحنولوگياسى ازىرلەنىپ، دەرەكتەردى دەكودتاۋدىڭ ەكى ءادىسى يننوۆاتسيالىق تۇردە بىرىكتىرىلگەن. بۇل گيبريدتى دەكودتاۋ مودەلى نەيروندىق سيگنالداردا شۋ دەڭگەيى جوعارى بولعان جاعدايدا دا پايدالى اقپاراتتى ءتيىمدى ءبولىپ الىپ، ميدى باسقارۋ ونىمدىلىگىن 15 پايىزدان استام ارتتىرعان.
سونىمەن قاتار سيگنالدى قابىلداۋدان پارمەننىڭ ورىندالۋىنا دەيىنگى كىدىرىس 100 ميلليسەكۋندتان تومەن دەڭگەيگە قىسقارتىلعان. بۇل فيزيولوگيالىق شەكتەن از كورسەتكىش بولىپ سانالادى جانە پاتسيەنتتەرگە مي-كومپيۋتەر جۇيەسىن نەعۇرلىم بىرقالىپتى ءارى تابيعي باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
