قىتاي عالىمدارى قانداعى ارتىق مايدى ازايتۋدىڭ جاڭا ءادىسىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق مولەكۋلالىق بيولوگتار تۇقىم قۋالايتىن گيپەرحولەستەرينەميانى - قانداعى ماي مولشەرىنىڭ شامادان تىس جوعارى بولۋىن - ەمدەۋگە ارنالعان تاجىريبەلىك گەندىك تەراپيانىڭ العاشقى كلينيكالىق سىناق كەزەڭىن ءساتتى اياقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Nature Medicine عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ 24 kg جازدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا التى ەرىكتى - وسى اۋرۋمەن اۋىراتىن ەرلەر مەن ايەلدەر - قاتىسقان ءبىرىنشى كەزەڭدەگى كلينيكالىق سىناقتار وتكىزىلدى. عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا تەراپيا قاۋىپتى جاناما اسەرلەر تۋدىرماعان، ال سونىمەن قاتار PCSK9 فەرمەنتىنىڭ بەلسەندىلىگىن ايتارلىقتاي تومەندەتىپ، قانداعى «جامان» حولەستەرين رەتىندە بەلگىلى تومەن تىعىزدىقتاعى ليپوپروتەيندەردىڭ دەڭگەيىن ازايتقان.
بۇل گەندىك تەراپيانى Xia Qiang جەتەكشىلىك ەتەتىن Shanghai Jiao Tong University عالىمدارى ازىرلەگەن. ءادىس Hafnia paralvei باكتەرياسىنىڭ فەرمەنتىنە نەگىزدەلگەن. تابيعاتتا بۇل فەرمەنت باكتەرياعا ۆيرۋستاردى تانىپ، ولاردىڭ ر ن ق تىزبەگىنە وزگەرىس ەنگىزۋ ارقىلى بەيتاراپتاندىرۋعا كومەكتەسەدى. عالىمدار وسى فەرمەنتتى وزگەرتىپ، ونى ادام د ن ق-سىن ءدال وڭدەي الاتىن گەنومدىق رەداكتورعا اينالدىرعان.
زەرتتەۋ بارىسىندا فەرمەنت مولەكۋلالارى ارنايى مايلى نانوبولشەكتەردىڭ ىشىنە ورنالاستىرىلعان. ولارمەن بىرگە PCSK9 گەنىنىڭ بەلگىلى ءبىر مۋتاتسيالانعان بولىگىن كودتايتىن ر ن ق ۇلگىلەرى ەنگىزىلگەن. بۇل گەن باۋىردا حولەستەرين وندىرۋگە قاتىسادى. گەنومدىق رەداكتور باۋىر جاسۋشالارىنداعى PCSK9 گەنىنىڭ ءبىر كوشىرمەسىن وزگەرتىپ، ونىڭ جۇمىسىن توقتاتادى. ناتيجەسىندە حولەستەرين مەن ليپوپروتەيندەردىڭ ءتۇزىلۋى ەداۋىر باياۋلايدى.
كلينيكالىق سىناققا جاسى 34 پەن 62 ارالىعىنداعى التى ەرىكتى قاتىسقان. ولار گەندىك تەراپيانىڭ بىرنەشە ينەكتسياسىن قابىلداپ، ءاربىر پروتسەدۋرادان كەيىن عالىمدار ولاردىڭ دەنساۋلىق جاعدايىن جانە قانداعى حولەستەرين دەڭگەيىن باقىلاپ وتىرعان.
ناتيجەسىندە، تاجىريبە باستالعاننان كەيىن التى ايعا جەتپەيتىن ۋاقىت ىشىندە ەرىكتىلەردىڭ باۋىرىنداعى PCSK9 فەرمەنتىنىڭ بەلسەندىلىگى 74 پايىزعا تومەندەپ، ال قانداعى حولەستەرين دەڭگەيى 52 پايىزعا ازايعانى انىقتالعان.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ناتيجەلەر كلينيكالىق سىناقتىڭ ەكىنشى كەزەڭىن باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. كەلەسى كەزەڭدە قاتىسۋشىلار سانى كوبەيىپ، تەراپيانىڭ تيىمدىلىگى كەڭىرەك زەرتتەلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا 6-9 جاستاعى ءار بەسىنشى بالا ارتىق سالماقتىڭ ازابىن تارتىپ ءجۇر.