قىتاي عالىمدارى عارىشتىق قالدىقتاردى جويۋدىڭ جولىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى عارىشتىق قالدىقتاردى جويۋعا ارنالعان جانە ونى سپۋتنيكتەردى وشىرەتىن قارۋ رەتىندە دە قولدانۋعا بولاتىن قۇرىلعى جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، زەرتتەۋدى نانكين عىلىم جانە تەحنولوگيا ۋنيۆەرسيتەتى ماشينا جاساۋ ءبولىمىنىڭ عالىمى يۋە شۋاي باستاعان عالىمدار توبى جۇرگىزگەن.
- قۇرىلعى جەردىڭ اينالاسىنداعى وربيتالىق قالدىقتاردى جويۋعا ارنالعان. ول قالدىقتاردى وراپ الىپ، ونى اتموسفەراعا شىعاراتىن تورلى كاپسۋلانى ىسكە قوسادى، - دەپ كەلتىرەدى باسىلىم زەرتتەۋشىلەردىڭ سوزدەرىن.
بۇل قۇرىلعى ىقشام جانە سىرتقى قۋاتتى قاجەت ەتپەيتىنى اتاپ وتىلگەن. ءداستۇرلى قارۋدان ايىرماشىلىعى، ول جابىق گاز مەحانيزمى ارقىلى ەنەرگيانى سىڭىرەدى جانە اتىس كەزىندە ءتۇتىن نەمەسە جالىن شىعارمايدى.
بەيجىڭدىك استروفيزيكتىڭ ايتۋىنشا، ونى ازداپ وزگەرتۋ ارقىلى عارىشتىق قارۋعا اينالدىرۋعا بولادى.
- جارىلىس بولمايدى، شابۋىل جاساعانى كورىنبەيدى، تەك جاساندى جەر سەرىگىنىڭ ءوزى ىستەن شىعادى. سىرتتان قاراعاندارعا جەر سەرىگى تابيعي تۇردە ىستەن شىققان بولىپ كورىنەدى، - دەدى ول.
