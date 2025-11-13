قىتاي عالىمدارى بەدەۋلىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى ايەلدەردىڭ جاسى ۇلعايعان سايىن جۇكتى بولۋ مۇمكىندىگىنىڭ تومەندەۋىنىڭ نەگىزگى سەبەبىن انىقتاپ، ەمدەۋ ءادىسىن كورسەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
زەرتتەۋدى نانكاي ۋنيۆەرسيتەتى باستاعان عالىمدار توبى جۇرگىزدى. ناتيجەلەر Cell Reports Medicine جۋرنالىندا جاريالاندى.
- ءبىز بۇرىن نازاردان تىس قالعان ريبوسومالىق ديسفۋنكتسيا جۇمىرتقا ساپاسىنىڭ ناشارلاۋىنىڭ فاكتورى ەكەنىن انىقتادىق، - دەيدى نانكاي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمى لي تسزە.
زەرتتەۋگە سايكەس، ريبوسومالىق گەننىڭ شامادان تىس بەلسەندىلىگى ايەلدەردە شامامەن 35 جاستا باستالادى. بۇل قالىپتى اقۋىز سينتەزىن بۇزادى، حروموسومالاردىڭ ءبولىنۋ قاتەلىكتەرىن تۋدىرادى جانە ەمبريوننىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى.
توپ ريبوسومالىق ترانسلياتسيانى تەجەيتىن راپاميتسين پرەپاراتىن تەكسەردى. تەراپيانىڭ قىسقا كۋرسى ريبوسومالىق بەلسەندىلىكتى تومەندەتىپ، اقۋىز بالانسىن قالپىنا كەلتىرىپ، جۇمىرتقا ساپاسىن جاقسارتتى.
كىشىگىرىم كلينيكالىق سىناقتا بىرنەشە ايەل وسى ەمدەۋدەن كەيىن جوعارى ساپالى بلاستوتسيستالار الا الدى. بۇل جۇكتىلىكتىڭ ءساتتى وتۋىنە جانە ساۋ بالالاردىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە ىقپال ەتتى.
شانسي بالالار اۋرۋحاناسىنىڭ وكىلى ۋ سيۋيتسين ناتيجەلەر كوڭىل قۋانتارلىق ەكەنىن جانە جاسقا بايلانىستى بەدەۋلىكتى ءتۇسىنۋ مەن ەمدەۋدىڭ جاڭا جولدارىن اشاتىنىن اتاپ ءوتتى. ول ەمدەۋ حاتتاماسىنىڭ تيىمدىلىگىن راستاۋ جانە جەتىلدىرۋ ءۇشىن اۋقىمدى كلينيكالىق سىناقتار قاجەت ەكەنىن قوسا ايتتى.
وسىعان دەيىن قىتايدىڭ ءومىردى 120 جىلعا دەيىن ۇزارتاتىن ءدارى جاساپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.