قىتاي عالىمدارى ايدان بۇرىن بەلگىسىز ەكى مينەرالدى انىقتادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى ايدان اكەلىنگەن ۇلگىلەردەن بۇرىن عىلىمعا بەلگىسىز بولعان ەكى مينەرالدى انىقتادى. بۇل جاڭالىق قىتايدىڭ 11-عارىش كۇنى اياسىندا چەندۋ قالاسىندا وتكەن راسىمدە جاريالاندى، دەپ Global Times قا سىلتەمە جاساپ انادولى جازدى.
جاڭا مينەرالدار چانە-5 ميسسياسى ارقىلى جەتكىزىلگەن تاۋ جىنىستارى مەن توپىراق ۇلگىلەرىنەن تابىلعان. فوسفاتتى مينەرالدارعا «ماگنەزيوچانگيزيت- (Y) » جانە «چانگيزيت- (Ce) » اتاۋلارى بەرىلدى.
بۇل مينەرالدار سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى فوسفاتتارى ساناتىنا جاتادى جانە حالىقارالىق مينەرالوگيالىق قاۋىمداستىق جانىنداعى جاڭا مينەرالدار، نومەنكلاتۋرا جانە جىكتەۋ كوميسسياسى تاراپىنان رەسمي تۇردە تىركەلگەن.
اتالعان جاڭالىق قىتايدىڭ ايداعى مينەرالداردى زەرتتەۋدەگى ەكىنشى جانە ءۇشىنشى جەتىستىگى بولدى. بۇعان دەيىن، 2022 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە، قىتايلىق عالىمدار «چانگيزيت- (Y) » دەپ اتالاتىن تاعى ءبىر مينەرالدى انىقتاعان ەدى.
جاڭا تابىستاردى ەسكەرە وتىرىپ، ايدا انىقتالعان مينەرالداردىڭ جالپى سانى سەگىزگە جەتتى. بۇعان دەيىن بۇل سالادا ا ق ش پەن رەسەي كوش باستاپ، العاش بولىپ اي توپىراعىنىڭ ۇلگىلەرىن جيناعان.
ايتا كەتەيىك، چانە-5 ميسسياسى 2020 -جىلدىڭ قاراشاسىندا ۇشىرىلىپ، جەلتوقسان ايىندا جەرگە 1,73 ك گ اي جىنىستارى مەن توپىراعىن جەتكىزگەن.
بۇعان دەيىن قىتاي عارىشتا اۋرۋحانا سالۋ ءۇشىن وربيتاعا مەديتسينالىق جابدىقتار جىبەرگەن بولاتىن.