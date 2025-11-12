قىتاي عالىمدارى 150 جىل ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ءدارى جاساپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ شىنجىن قالاسىنداعى Lonvi Biosciences زەرتحاناسى ادام ءومىرىن 150 جىلعا دەيىن ۇزارتۋعا باعىتتالعان ەرەكشە پرەپاراتتى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى The New York Times.
كومپانيانىڭ ايتۋىنشا، تابلەتكالار ءجۇزىم داندەرىنىڭ ەكستراكتىنداعى پروتسيانيدين C1 (PCC1) قوسىلىسىنا نەگىزدەلگەن جانە اعزاداعى قارتايۋعا جاۋاپتى «زومبي-جاسۋشالاردى» جويا الادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، PCC1 زاتىن سىناعان زەرتتەۋلەردە تىشقانداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى %9,4 عا ارتقان، ال ەمدەۋ باستالعاننان كەيىن ولاردىڭ ءومىرى %64,2 عا ۇزارتىلعان. كومپانيانىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى ليۋ چينحۋا:
«150 جىل ءومىر ءسۇرۋ بۇل ەندى فانتاستيكا ەمەس، الداعى بەس جىلدا مۇنداي ۇزاق ءومىر قالىپتى قۇبىلىسقا اينالادى»، - دەيدى.
Lonvi Biosciences ستارتاپى بيوتەحنولوگيا مەن قارتايۋدى باياۋلاتۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەيدى. كومپانيا ازىرلەگەن پرەپاراتتىڭ قۇرامىنداعى جەكە بولىنگەن مولەكۋلالار اعزادا جينالىپ، قابىنۋ تۋدىراتىن ەسكىرگەن جاسۋشالاردى بەيتاراپتاندىرۋعا باعىتتالعان.
بۇل جاڭالىق قىتاي بيلىگىنىڭ دە نازارىن اۋدارعان. Reuters ،Bloomberg جانە ABC اگەنتتىكتەرىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلى شوس سامميتىندە ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءومىردى ۇزارتۋ جانە ورگان ترانسپلانتاتسياسى تۋرالى اڭگىمەلەسكەن. كەيىن بۇل جازبا قىتايلىق CCTV ارناسىنان الىنىپ تاستالعان.
قىتايدا ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ تاقىرىبىنا قىزىعۋشىلىق سوڭعى جىلدارى كۇرت ارتتى. بۇرىن مۇنداي زەرتتەۋلەرگە كۇمانمەن قارالسا، بۇگىندە مەملەكەت پەن جەكە ينۆەستيسيالار بۇل سالانى زاڭدى ءارى تابىستى يندۋسترياعا اينالدىرعان.
2024 -جىلى قىتايدا ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتكەن، بۇل الەمدىك ورتاشا كورسەتكىشتەن بەس جىلعا جوعارى. Lonvi Biosciences وكىلدەرى ەندى ادام ءومىرىن ەكى ەسەگە دەيىن ۇزارتا الاتىن ءداۋىردىڭ باسىندا تۇرعاندارىن ايتادى.