قىتاي عالىمدارى تەلەفونداعى ارەكەتتەردى انىقتايتىن تىڭ ءتاسىل ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى سمارتفوندا ىسكە قوسىلعان قوسىمشالار مەن پايدالانۋشىنىڭ ناقتى ارەكەتتەرىن ەلەكتروماگنيتتىك ساۋلەلەنۋ ارقىلى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءادىس ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى SCMP.
قىتاي قوعامدىق قاۋىپسىزدىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى بۇل تەحنولوگيانى بايلانىسسىز سيفرلىق كريميناليستيكا قۇرالى رەتىندە ۇسىنىپ وتىر.
جاڭا ءادىستىڭ باستى ارتىقشىلىعى - قۇرىلعىنىڭ وپەراتسيالىق جۇيەسىن بۇزباي-اق قاجەتتى دەرەكتەردى انىقتاۋ مۇمكىندىگى.
- بۇل تەحنيكالىق ءتاسىل سيفرلىق كريميناليستيكا ءۇشىن وبەكتيۆتى دالەلدەر الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى جانە تەرگەۋ ارەكەتتەرىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتۋى مۇمكىن، - دەيدى ماماندار.
ءادىس سمارتفونداعى قوسىمشالار ءارتۇرلى كومپونەنتتەردى - پروتسەسسورلاردى، Wi-Fi مودۋلدەرىن، GPS جۇيەسىن نەمەسە جاد كونتروللەرلەرىن ىسكە قوساتىنىنا نەگىزدەلگەن.
جۇكتەمەنىڭ وزگەرۋى ەنەرگيا تۇتىنۋعا اسەر ەتىپ، ءار قۇرىلعىعا ءتان تومەن جيىلىكتى ەلەكتروماگنيتتىك ساۋلەلەنۋ قالىپتاستىرادى. كەيىن بۇل سيگنالداردى جاساندى ينتەللەكت انىقتاپ، تالدايدى.
تەحنولوگيانىڭ تيىمدىلىگى iPhone 15 Pro ،Xiaomi 15 Pro جانە Oppo Reno 13 سمارتفوندارىندا سىناقتان وتكىزىلدى.
Douyin ،WeChat ،Baidu Maps ،SMS مەنەدجەرلەرى، ينتەرنەت براۋزەرلەر، كامەرا جانە بۇلتتى ساقتاۋ سەرۆيستەرى سەكىلدى قوسىمشالاردى انىقتاۋ دالدىگى %99,07 عا جەتكەن.
ايتا كەتەيىك، قىتاي 100 مىڭنان استام گۋمانويدتى روبوت شىعارادى.