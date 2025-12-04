قىتاي بىرنەشە مارتە قولدانۋعا بولاتىن زىمىران ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى جيۋجيۋان عارىش ايلاعىندا LandSpace كومپانياسى دايىنداعان كوپ رەت پايدالانۋعا بولاتىن چجۋجيۋە-3 زىمىران تاسىعىشى ۇشىرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ءبىرىنشى ۇشىرىلىم كەزىندە زىمىرانتاسىعىش جەرگە قايتىپ كەلە جاتىپ ورتەنىپ، قونۋ الاڭىنا جەڭىل قونا المادى. قازىرگى تاڭدا وقيعانىڭ جاي-جاپسارى انىقتالىپ جاتىر.
ەندى عارىش اپپاراتىنىڭ ەكىنشى بۋىنى جوسپارلانعان وربيتاعا شىقتى.
كومپانيا وكىلدەرى ميسسيانىڭ چجۋجيۋە-3 قۇرىلىمى مەن ونىڭ ورنالاستىرۋ جۇيەسى جۇمىسقا قابىلەتتى ەكەنىن اتاپ وتكەنىن جەتكىزدى. ميسسيا وكىلدەرى ۇشۋعا قاتىستى ماڭىزدى مالىمەتتەر جيناپ، بولاشاق ۇشىرىلىمداردىڭ نەگىزىن قالاۋعا، بۋىنداردى قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك العاندارىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، چجۋجيۋە-3 سۇيىق وتتەگى مەن مەتانمەن جۇمىس ىستەيدى. زىمىران باعاسى ارزان، جۇك كوتەرۋ قابىلەتى جوعارى ءارى ءجيى قولدانۋعا ارنالعان.
Reuters ءتىڭ جازۋىنشا، LandSpace قىتايدىڭ تەحنولوگيالىق جاعىنان ەڭ وزىق، جەكە زىمىران كومپانياسىنا اينالعان جانە ول يلون ماسكتىڭ SpaceX ىنە جاقىن نۇسقا بولىپ وتىر.
ول امەريكالىق باسەكەلەستەرىنىڭ ستراتەگياسىنىڭ ىزىمەن كەلە جاتىر جانە ونى كوپ رەت قولدانۋعا بولادى.