ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    قىتاي بيلىگى الەمدىك دەڭگەيدەگى قالالىق اگلومەراتسيالار سالۋعا نيەتتى

    استانا. KAZINFORM - ايماقتا الەمدىك دەڭگەيدەگى قالالىق اگلومەراتسيالاردى قۇرۋ «بەيجىڭ-تيانجين-حەبەي»، يانتسزى وزەنىنىڭ اتىراۋى جانە «گۋاندۋن-گونكونگ-ماكاو» ۇلكەن شىعاناق ايماعىندا سالىنباق، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Фото: Синьхуа

    بۇل تۋرالى ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسى جاريالاعان قالا قۇرىلىسى ۇلگىلەرىنىڭ ترانسفورماتسياسى تۋرالى قۇجاتتا ايتىلعان.

    ترانسفورماتسيانىڭ باستى ماقساتى - 2035-جىلعا قاراي «ادامعا باعدارلانعان زاماناۋي قالالاردى» سالۋ.

    قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا جانە يانتسزى وزەنىنىڭ ورتا اعىسىنداعى «چەندۋ-چۋنتسين» ەكونوميكالىق شەڭبەرىنىڭ قالالىق اگلومەراتسياسىن دامىتۋعا، سونداي-اق ق ح ر ورتالىق جانە باتىس ايماقتارىنداعى قالالىق كلاستەرلەردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋگە نازار اۋدارۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    سونىمەن قاتار، شاعىن جانە ورتا قالالاردى، سونىڭ ىشىندە قىتايداعى شەكارالاس ەلدى مەكەندەردى دامىتۋ جەدەلدەتىلەدى.

    قىتاي بيلىگىنىڭ كۇش-جىگەرى «اۋىلدىق ميگرانتتاردىڭ قالا تۇرعىندارىنا كوشىرۋىنە» باعىتتالادى.

    ەسكە سالا كەتسەك، 2023-جىلى قىتايداعى ۋرباندالۋ 66 پايىزدى قۇرادى. الداعى ۋاقىتتا بۇل كورسەتكىشتى 70 پايىزعا جەتكىزۋ جوسپاردا بار.

    قازىر قىتايدا قالالىق تىركەۋسىز 170 ميلليون ەڭبەك ميگرانتى بار.

    وسىعان دەيىن قىتاي ا ق ش جانە رەسەيمەن يادرولىق قارۋسىزدانۋ كەلىسسوزىنە قاتىسۋدان باس تارتتى.

