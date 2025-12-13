قىتاي بولات ءونىمىن ەكسپورتتاۋعا شەكتەۋ ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ساۋدا مينيسترلىگى 2026 -جىلدان باستاپ 300 گە جۋىق بولات ءونىمىن قامتيتىن ەكسپورتتى ليتسەنزيالاۋ جۇيەسىن ەنگىزەتىنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى ANEWZ جازدى.
مينيسترلىك شەكتەۋدىڭ سەبەبىن ناقتىلامادى. ءبىراق بۇل قادام ەۋروپانىڭ ارزان قىتاي بولاتىنا جانە ەلدەگى ارتىق قۋاتقا قاتىستى سىنعا جاۋاپ بولماق.
جاڭا جۇيە بويىنشا 1- قاڭتاردان باستاپ بولات ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىن ەكسپورتتاۋ ءۇشىن ەكسپورتتىق ليتسەنزيا قاجەت بولادى.
قىتايدىڭ بولات ەكسپورتى امەريكا قۇراما شتاتتارى ەنگىزگەن جوعارى تاريفتەرگە قاراماستان، قاڭتار- قاراشا كەزەڭىندە وتكەن جىلدان 6,7 پايىز ءوسىپ، 107 ميلليون توننادان استى.
ەۋروپالىق شەنەۋنىكتەر قىتاي بولاتىنىڭ باعاسىن باسەكەلەستەرىنەن ايتارلىقتاي تومەن باعالاعانى ءۇشىن ۇزاق ۋاقىت بويى سىنعا الدى. ءىشىنارا ۇكىمەت سۋبسيديالارى سەبەبىنەن بۇل ەو بولات ونەركاسىبىنە نۇقسان كەلتىرەدى دەپ سانايدى.
ايتا كەتەيىك، جەلتوقساننىڭ العاشقى كۇنىندە جاپونيانىڭ بولات قۇيۋ زاۋىتىندا جارىلىس بولدى.