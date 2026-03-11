قىتاي برەندتەرى رەسەيلىك كولىكتەردەن وزا باستادى
استانا. قازاقپارات - سوڭعى جىلدارى قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك نارىعىندا قىتاي برەندتەرىنىڭ ۇلەسى ايتارلىقتاي ءوستى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءۇردىس باعا مەن جابدىقتالۋ دەڭگەيىنىڭ تيىمدىلىگىنە بايلانىستى.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ پىكىرىنشە، ەلدە قۇراستىرىلاتىن قىتاي ماركالارى كەي جاعدايدا رەسەيلىك كولىكتەردەن دە ۇتىمدى بولىپ وتىر.
قىتاي برەندتەرى نارىقتاعى ۇلەسىن ارتتىردى
قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى قىتايدان كەلگەن اۆتوكولىكتەر كەڭ تارالىپ، اۆتوسەكتورداعى باستى تاقىرىپتاردىڭ بىرىنە اينالدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، قىتاي برەندتەرىنىڭ ۇلەسى شامامەن 39 پايىزعا جەتكەن. بۇل - جاڭا كولىكتەر ساتىلىمىنىڭ جارتىسىنا جۋىعى دەگەن ءسوز.
ماماندار مۇنى بىرنەشە فاكتورىمەن تۇسىندىرەدى. بىرىنشىدەن، قىتاي كولىكتەرىنىڭ باعاسى سالىستىرمالى تۇردە قولجەتىمدى. ەكىنشىدەن، ءتىپتى باستاپقى نۇسقالارىنىڭ ءوزى زاماناۋي فۋنكسيالارمەن تولىق جابدىقتالادى. سونىمەن قاتار نارىقتا ءتۇرلى ساناتتاعى مودەلدەر كوپ بولعاندىقتان، ساتىپ الۋشى ءوز تالعامىنا قاراي تاڭداۋ جاساي الادى.
قازىرگى تاڭدا قازاقستاندا Chery ،Haval ،Geely ،Changan ،Jetour سياقتى برەندتەرگە سۇرانىس جوعارى. قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، بۇل ماركالار ەلدەگى ەڭ كوپ ساتىلاتىن كولىكتەردىڭ العاشقى وندىعىنا ەنگەن.
دەگەنمەن قىتاي اۆتوكولىكتەرىنىڭ ساپاسى جونىندەگى پىكىرلەر ءارتۇرلى. كەيبىر جۇرگىزۋشىلەر بىرنەشە جىل پايدالانعاننان كەيىن ءبىرقاتار تەحنيكالىق اقاۋلار پايدا بولاتىنىن ايتادى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، 2-3 جىلدان سوڭ كەيبىر مودەلدەردە اسپا بولشەكتەرى، ەلەكتروندى جۇيەلەر نەمەسە سالون قاپتاماسى جيى جوندەۋدى قاجەت ەتۋى مۇمكىن.
سونداي-اق ەكوبىلعارى ماتەريالدارىنىڭ تەز توزۋى نەمەسە باستاپقىدا كوز تارتقان مۋلتيمەديا جۇيەلەرىنىڭ ىستەن شىعۋى سياقتى ماسەلەلەر دە اتالادى. سوعان قاراماستان، نارىقتاعى سۇرانىس تومەندەگەن جوق.
قىتاي كولىكتەرى كەي جاعدايدا تيىمدىرەك
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگتە قازاقستاندا اۆتوكولىك تاڭداۋى جەتكىلىكتى ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ەلدە قۇراستىرىلاتىن قىتاي برەندتەرى كەي جاعدايدا باعاسى، فۋنكسيونالدى مۇمكىندىكتەرى جانە ينتەرەر ساپاسى بويىنشا رەسەيلىك اۆتوكولىكتەردەن باسىمىراق.
مينيستر مىسال رەتىندە رەسەيدىڭ اۆتوپرومىنا جاتاتىن Lada نەمەسە «نيۆا» مودەلدەرىن اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى كەزدە قازاقستاندىقتار ەلىمىزدە قۇراستىرىلاتىن كولىكتەرگە كوبىرەك كوڭىل بولە باستاعان.
قازىر قازاقستان رەسەيدەن كەلەتىن اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان ۋتيليزاتسيالىق الىم مولشەرىن قايتا قاراۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تولەم رەسەيدە 2025-جىلدىڭ 1-جەلتوقسانىنان باستاپ ەنگىزىلگەن دەڭگەيگە تەڭەستىرىلۋى مۇمكىن.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان بۇل شەشىم ارقىلى رەسەيدەگى ساياساتتى قايتالاپ وتىرعان جوق، تەك سول ەلدەگى وزگەرىستەرگە جاۋاپ رەتىندە ارەكەت ەتۋدە. سەبەبى رەسەيدە قازاقستاندىق اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان ۋتيليزاتسيالىق الىم بىرنەشە ەسە ءوسىپ، 2029-2030-جىلدارعا دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتاتىن جۇيە ەنگىزىلگەن.
قازىرگى تاڭدا قازاقستان اۆتونارىعىندا رەسەيلىك يمپورتتىڭ ۇلەسى شامامەن 3,7 پايىز عانا. ءمينيستردىڭ سوزىنشە، نارىقتىق تەتىكتەر قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇرعاندىقتان، اۆتوكولىك باعاسىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋى كۇتىلمەيدى.