قىتاي بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ باعاسىن تومەندەتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 14-قازاننان باستاپ مۇنايدىڭ جاھاندىق باعاسىنىڭ سوڭعى وزگەرىستەرىن ەسكەرە وتىرىپ، بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ بولشەك ساۋدا باعاسىن تومەندەتەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق دامۋ جانە رەفورمالار كوميسسياسى (NDRC) حابارلادى، دەپ جازدى شينحۋا.
بەنزين باعاسى تونناسىنا 75 يۋانعا (شامامەن 10,56 ا ق ش دوللارى) ارزانداسا، ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى تونناسىنا 70 يۋانعا تومەندەيتىنى حابارلاندى.
قىتايداعى جەتەكشى ءۇش مۇناي كورپوراتسياسى، سونىڭ ىشىندە قىتاي ۇلتتىق مۇناي-گاز كورپوراتسياسى، قىتاي مۇناي-حيميا كورپوراتسياسى، قىتاي ۇلتتىق تەڭىز مۇناي كورپوراتسياسى جانە باسقا دا مۇناي وڭدەۋ كاسىپورىندارى تۇراقتى جەتكىزىلىمدەردى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ مەن تاسىمالداۋدى دۇرىس ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى.
قىتايدىڭ باعا بەلگىلەۋ مەحانيزمى بويىنشا مۇناي ونىمدەرىنىڭ باعاسى الەمدىك شيكى مۇناي باعاسىنىڭ اۋىتقۋىنا جاۋاپ رەتىندە تۇزەتىلەدى.
كوميتەت سونداي-اق ءتيىستى جەرگىلىكتى دەپارتامەنتتەردى نارىقتى قاداعالاۋ مەن تەكسەرۋدى كۇشەيتۋگە، مەملەكەتتىك باعا ساياساتىن بۇزاتىن ارەكەتتەرمەن كۇرەسۋ ءۇشىن قاتاڭ شارالار قابىلداۋعا جانە نارىقتىق ءتارتىپتى ساقتاۋعا شاقىردى.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعالارىن جاريالاعان بولاتىنبىز.