19:28, 23 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قىتاي بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ باعاسىن ۋاقىتشا شەكتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ بولشەك ساۋدا باعاسىنا ۋاقىتشا باقىلاۋ ەنگىزىلدى.
ق ح ر مەملەكەتتىك دامۋ جانە رەفورمالار كوميتەتى حالىقارالىق نارىقتا مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى قىتايدا دۇيسەنبىدەن باستاپ بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ بولشەك ساۋدا باعاسىنا ۋاقىتشا باقىلاۋ شارالارى ەنگىزىلەتىنىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمدەگەندەي، بۇل شارالار مۇناي باعاسىنىڭ كەنەت ءوسۋىنىڭ سالدارىن جۇمسارتۋعا، تۇتىنۋشىلارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا جانە ەكونوميكانىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ حابارلاۋىنشا، دۇيسەنبى كۇنى بەنزين باعاسى تونناسىنا 1160 يۋانعا (شامامەن 168 ا ق ش دوللارى) ، ال ديزەل وتىنى 1115 يۋانعا كوتەرىلەتىن بولادى.