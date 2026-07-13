قىتاي «باۆي» تايفۋنىنا قاتىستى ەسكەرتۋ دەڭگەيىن كوتەردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سۋ شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى «باۆي» تايفۋنىنان كەيىنگى نوسەرگە بايلانىستى جاسالعان ەسكەرتۋ دەڭگەيىن سارى دەڭگەيگە كوتەردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ شىعىس، ورتالىق، سولتۇستىك جانە سولتۇستىك- شىعىسىندا، سونىڭ ىشىندە چاڭجياڭ-حۋايحى ايماعى مەن حۋاڭحى باسسەينىندە جاۋىن-شاشىن مولشەرى 40 م م-دەن 90 م م-گە دەيىن، ال جەرگىلىكتى جاۋىن-شاشىن مولشەرى 100 م م-دەن 260 م م-گە دەيىن كوتەرىلدى.
حايحە وزەنى باسسەينىنىڭ بىرنەشە سالاسىندا سۋ تاسقىنى تىركەلدى. ۇزدىكسىز جاۋىن-شاشىن تايحۋ كولى، لياوحى وزەنى جانە سۋنحۋا وزەندەرىنىڭ ارناسىنان شىعىپ، سۋ باسۋ قاۋپىن ارتتىردى.
بيلىك حالىقتى سەل كوشكىنى قاۋپىنىڭ جوعارىلىعىنا بايلانىستى اسا ساق بولۋعا شاقىردى.
تۇرعىندارعا قاتتى جاۋىن كەزىندە ويپات جەرلەرگە، جەراستى وتكەلدەرىنە جانە تاۋ اڭعارلارىنا بارماۋعا كەڭەس بەرىلەدى.
قىتايدا ءتورت دەڭگەيلى سۋ تاسقىنى تۋرالى ەسكەرتۋ جۇيەسى بار، قىزىل ءتۇس قاۋىپتىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىن بىلدىرەدى، سودان كەيىن قىزعىلت سارى، سارى جانە كوك تۇستەر كەمۋ رەتىمەن بەلگىلەنەدى.
بۇعان دەيىن جاپونيادا «باۆي» تايفۋنىنا بايلانىستى جۇزدەگەن اۋە رەيسى توقتاتىلعان بولاتىن.