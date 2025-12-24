قىتاي بالاباقشا تولەمدەرىنىڭ ءبىرىڭعاي ەرەجەلەرىن ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى بالاباقشا تولەماقىسىن ءوندىرىپ الۋدىڭ جاڭارتىلعان ەرەجەلەرىن بەكىتتى، ولار 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاڭا ساياسات وتباسىلارعا تۇسەتىن قارجىلىق اۋىرتپالىقتى ازايتۋعا، تولەم جۇيەسىن اشىق ەتۋگە جانە مەملەكەتتىڭ تۋۋدى ىنتالاندىرۋ بويىنشا شارالارىن قولداۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجاتقا سايكەس، بالاباقشالاردا قابىلداناتىن تولەم تۇرلەرىنىڭ ناقتى ءتىزىمى بولادى. بۇعان بالا كۇتىمى جانە مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ، تۇرۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ تولەمدەرى كىرەدى. بوبەكتەر توپتارىن اشاتىن بالاباقشالار ەرتە جاستاعى بالالارعا كۇتىم ءۇشىن قوسىمشا تولەم وندىرە الادى.
مەملەكەتتىك جانە كوممەرتسيالىق ەمەس جەكەمەنشىك بالاباقشالار ءۇشىن وقۋ جانە تۇرۋ اقىسى مەملەكەت تاراپىنان رەتتەلەدى. پروۆينتسيالىق بيلىك ورگاندارى تاريفتەردى ناقتى وپەراتسيالىق شىعىننان مەملەكەتتىك سۋبسيديالاردى الىپ تاستاۋ نەگىزىندە بەلگىلەيدى.
كوممەرتسيالىق جەكەمەنشىك بالاباقشالار ءوز قىزمەتتەرىنىڭ قۇنىن دەربەس انىقتاۋ قۇقىعىن ساقتايدى، ءبىراق بۇل تۋرالى ءبىلىم بەرۋ ورگاندارىنا حابارلاۋعا مىندەتتى بولادى. بيلىك قاجەت بولعان جاعدايدا باعانىڭ نەگىزسىز وسۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن شىعىندار قۇرىلىمىنا تەكسەرىس جۇرگىزە الادى.
جاڭا ساياساتتا اشىقتىققا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بارلىق بالاباقشا الىناتىن اقىلار تۋرالى اقپاراتتى رەسمي سايتتار مەن اقپاراتتىق ستەندتەردە جاريالاۋعا مىندەتتى. بەكىتىلگەن تىزىمگە كىرمەيتىن كەز كەلگەن اقىنى، سونىڭ ىشىندە قوسىمشا ءىس-شارالاردى جانە مەكتەپكە قابىلداۋعا بايلانىستى اتا-انالاردىڭ ەرىكتى قايىرىمدىلىقتارىن الۋعا تىيىم سالىنادى.
وسىعان دەيىن قىتاي مەكتەپكە دەيىنگى تەگىن ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن ەنگىزگەنىن جازعان بولاتىنبىز.