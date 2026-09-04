قىتاي باپكەرلىك قىزمەتكە شاقىردى - ابزال اجىعاليەۆ
استانا. INFORMSPORTS - قازاقستاندىق شورت-ترەكشى ابزال اجىعاليەۆ ءومىرىنىڭ 24 جىلىن ارناعان سپورتتاعى جولىن اياقتادى.
ءتورت وليمپياداعا قاتىسقان وتانداسىمىز INFORMSPORTS تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا سپورتتاعى مانسابىن اياقتاۋ تۋرالى شەشىمدى قابىلداۋ وڭاي بولماعانىن ايتىپ، وليمپيادادا جۇلدەگە ءبىر تابان جاقىن بولعان ساتتەرىن ەسكە الدى. سونداي-اق ول الداعى جوسپارىمەن ءبولىستى.
- ءبىراز ۋاقىت بۇرىن شاڭىراق كوتەردىڭىز. نەكەلەرىڭىزدى مۇز ايدىنىندا قيۋ كىمنىڭ يدەياسى؟
- بۇل وي ماعان اياق استىنان كەلدى. ءومىر بويى مۇز ايدىنىندا جۇرگەندىكتەن، نەكەمدى حالىقتىڭ الدىندا، مۇز ۇستىندە قيۋدى قالادىم.
- وتباسى قۇرعاننان كەيىن كوپ وتپەي سپورتشى رەتىندەگى مانسابىڭىزدى دا اياقتادىڭىز. بۇل شەشىمدى قابىلداۋ قيىن بولدى ما؟
- ءار ادامنىڭ ومىرىندە مۇنداي كەزەڭ ءارقيلى وتەدى. مەن ءۇشىن وتباسى قۇرۋ - جاڭا جاۋاپكەرشىلىك الۋ. سپورتتىق كارەرامدى اياقتاۋ تۋرالى ءبىراز ۋاقىت بويى ويلانىپ ءجۇردىم، جاقىندارىممەن اقىلداستىم. تولىق دايىن بولعان كەزدە عانا وسىنداي قادامعا باردىم.
بۇل شەشىمدى قابىلداۋ وڭاي بولعان جوق. وسى سپورتقا 24 جىلىمدى ارنادىم. سوندىقتان تالاي نارسەنى كورىپ، سەزىندىم.
- ءتورت وليمپيادانىڭ قايسىسى ءسىز ءۇشىن ەرەكشە بولدى؟ جۇلدەگە ءبىر تابان جاقىن بولعان ەدىڭىز. وكىنىشىڭىز بار ما؟
- ءار وليمپيادانىڭ جۇرەگىمدە ءوز ورنى بار. دەگەنمەن 2014-جىلعى سوچي وليمپياداسى - العاشقى وليمپيادام بولعاندىقتان، مەن ءۇشىن ەرەكشە. 2022-جىلعى بەيجىڭ وليمپياداسىنىڭ دا ورنى بولەك. ارينە، وكىنىش بولدى. ءبىراق سول كەزدە قولىمنان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسادىم.
- كوپ جىلعى سپورتتاعى جولىڭىزدان ەڭ ماڭىزدى جەتىستىك رەتىندە قاي ءساتتى ەرەكشە اتار ەدىڭىز؟
- مەن ءۇشىن ەڭ ۇلكەن جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى - 2016-جىلى ا ق ش- تىڭ سولت-لەيك-سيتي قالاسىندا وتكەن الەم كۋبوگى كەزەڭىندە 500 مەتر قاشىقتىقتا قازاقستان تاريحىنداعى تۇڭعىش التىن مەدالدى جەڭىپ الۋىم. بۇل جەڭىستىڭ ورنى بولەك. سول ارقىلى ەلىمىزدەگى كوپ سپورتشىلارعا ءۇمىت سىيلادىم دەگەن سەنىمدەمىن.
- ەندى سپورتتاعى تاجىريبەڭىزدى قاي باعىتتا پايدالاناسىز؟
- ەكى ەلدەن باپكەر بولۋعا ۇسىنىس ءتۇستى. سونىڭ ءبىرى - قىتاي. قىسقى ازيا ويىندارىنان كەيىن اتالعان ەلدەن باپكەرلىك قىزمەتكە شاقىرتۋ الدىم. ءبىراق ۇلتتىق قۇراماعا كومەكتەسۋدى ءجون دەپ شەشتىم. ەندى باپكەرلەرمەن بىرگە ءبىر ۇجىمدا جۇمىس ىستەيمىن. ءوزىمدى باپكەر رەتىندە سىناپ كورىپ، وسى جىلدار ىشىندە جيناعان تاجىريبەممەن بولىسۋگە دايىنمىن. سونداي-اق مىقتى سپورتتىق دەرجاۆالاردى ەلىمىزگە وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىنا شاقىرىپ، ولارمەن جاقسى قارىم-قاتىناس ورناتقىم كەلەدى.
- جاس سپورتشىلارعا ەڭ الدىمەن قانداي كەڭەس بەرەر ەدىڭىز؟
- ەڭ الدىمەن وزىڭە سەنۋ كەرەك. بۇل ومىردە ءبارى مۇمكىن. الەمدەگى ەڭ مىقتى الپاۋىت ەلدەرمەن تەڭ دارەجەدە جارىسۋعا ءبىزدىڭ دە قابىلەتىمىز جەتەدى.