قىتاي ازاماتى قيىن جاعدايدا كومەكتەسكەن قازاقستاندىق پوليتسەيگە العىس ايتتى
استانا. قازاقپارات - اقتوبە وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرى كولىگى بۇزىلعان شەتەلدىك ازاماتقا كومەكتەستى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
وقيعا شالقار قالاسىندا بولعان. كوشى-قون پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرى داستان ەرمەكبايەۆ قىزمەت بارىسىندا كوشەلەردىڭ بىرىندە جول جيەگىندە توقتاپ تۇرعان شەتەلدىك ءنومىرلى اۆتوكولىكتى بايقاعان.
پوليتسەي جۇرگىزۋشىگە جاقىنداپ، كومەك قاجەت پە دەپ سۇراعان. بەلگىلى بولعانداي، قىتاي ازاماتى قازاقستان اۋماعىندا ساياحاتتاپ جۇرگەن. الايدا شالقار قالاسىندا ونىڭ كولىگى تەحنيكالىق اقاۋعا ۇشىراپ، قوزعالىس كەزىندە ءوشىپ، جول جيەگىندە توقتاۋعا ءماجبۇر بولعان.
پوليتسيا قىزمەتكەرى اۆتوكولىكتى پوليتسيا ءبولىمى عيماراتىنىڭ الدىنا دەيىن سۇيرەپ اپارۋدى جانە اقاۋدى جويۋعا كومەكتەسۋدى ۇسىندى. جەدەل كورسەتىلگەن كومەكتىڭ ارقاسىندا كولىك جولدىڭ ءجۇرىس بولىگىنەن شىعارىلىپ، باسقا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا كەدەرگى كەلتىرۋدىڭ الدىن الدى. وسىلايشا شەتەلدىك ازامات ساپارىن جالعاستىردى. شەتەلدىك ساياحاتشى كورسەتىلگەن قامقورلىق پەن دەر كەزىندە بەرىلگەن كومەك ءۇشىن پوليتسەيگە شىنايى العىسىن ءبىلدىردى.