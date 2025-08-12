قىتاي ازاماتى قازاقستاندا قوماقتى قارجىنى ابايسىزدا باسقا بىرەۋگە اۋدارىپ جىبەرگەن
قىتاي ازاماتى قاتەلەسىپ، 970000 تەڭگەنى بەيتانىس ادامعا اۋدارىپ جىبەرگەن. وقيعا الماتى اۋەجايىنداعى جولاۋشىلاردى تەكسەرۋ ايماعىندا بولدى.
ۇشاققا اسىققان شەتەلدىك ازامات تەلەفونداعى قوسىمشا ارقىلى اقشا اۋدارۋ كەزىندە اقشا اۋداراتىن ادامنىڭ ەسىمىنىڭ العاشقى ارىپتەرى ۇقساس بولۋىنا بايلانىستى شاتاسىپ كەتكەن. ۇشاققا وتىرۋعا ساناۋلى مينۋتتار قالعاندا ول وسىنداي جاعدايعا تاپ بولعان.
اۋەجايداعى پوليتسەيلەر تۋريسكە شۇعىل تۇردە كومەكتەسكەن. ءتارتىپ ساقشىلارى بانكپەن بايلانىسىپ، اۋدارىمدى بۇعاتتاپ، اقشا العان تۇلعانىڭ جەكە باسى مەن بايلانىس مالىمەتتەرىن انىقتاعان.
«قىتايدا «حالىق پوليتسياسى حالىققا قىزمەت ەتەدى» دەيمىز، ءدال وسىنى مەن قازاقستاندا دا سەزىندىم. قازاقستان پوليتسياسى تەك ءوز ازاماتتارىنا ەمەس، كومەككە مۇقتاج كەز كەلگەن ادامعا قول ۇشىن سوزادى. شىن جۇرەكتەن العىسىمدى بىلدىرەمىن»، - دەدى قىتاي ازاماتى زۋو تەنگلونگ.
ول الەۋمەتتىك جەلىدە ۆيدەو جاريالاپ، قازاقستاندىق پوليتسەيلەردىڭ جوعارى كاسىبيلىگى مەن ادامگەرشىلىگى تۋرالى ايتقان.
Massaget.kz
@kazakhstanbizbuzz
在哈萨克斯坦遇到问题了，第一时间可以找哈萨克的警察寻求帮助和支持，为哈萨克斯坦警察点赞♬ 小美满 (钢琴版) - 草莓酱