قىتاي ازاماتتاردىڭ نەسيە تاريحىن قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق بانكى حالىقتىڭ جالپى نەسيەلىك پروفيلىن جاقسارتۋعا جانە نارىقتىق بەلسەندىلىكتى جانداندىرۋعا باعىتتالعان ءبىر رەتتىك نەسيە تاريحىن قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى China Daily.
ق ح ر حالىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جوۋ لان دۇيسەنبى كۇنى جاڭا شارا قارىزدارىن ۋاقىتىندا تولىق وتەگەن ازاماتتارعا نەسيە تاريحىن قالپىنا كەلتىرۋدىڭ اشىق جانە ءبىرىڭعاي مەحانيزمىن ۇسىناتىنىن مالىمدەدى. ول باعدارلاما نەسيەلىك ءتارتىپتى جەڭىلدەتۋگە ارنالماعانىن جانە قارىز الۋشىلاردى مىندەتتەمەلەرىنەن بوساتپايتىنىن قوسا ايتتى.
شينحۋا اقپاراتتىق اگەنتتىگى باعدارلاما 2020-جىلدىڭ 1-قاڭتارى مەن 2025-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانى ارالىعىندا تىركەلگەن مەرزىمى وتكەن قارىزدارعا قولدانىلاتىنىن، ەگەر مەرزىمى وتكەن قارىز سوماسى ءاربىر جەكە جاعداي ءۇشىن 10000 يۋاننان (1417 ا ق ش دوللارى) اسپاسا، قولدانىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
نەگىزگى تالاپ - مەرزىمى وتكەن سومانى 2026-جىلدىڭ 31-ناۋرىزىنان كەشىكتىرمەي تولىق وتەۋ. ەگەر بۇل شارتتار ورىندالسا، مەرزىمى وتكەن تولەمدەر تۋرالى اقپارات قارىز الۋشىنىڭ نەسيەلىك تاريحىندا كورسەتىلمەيدى.
ساراپشىلار بۇل «نەسيەنى جىلىستاتۋ» ەمەس، ماقساتتى نەسيە تاريحىن قالپىنا كەلتىرۋ ەكەنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن ءبىز قىتاي-قىرعىزستان-وزبەكستان تەمىرجولىنىڭ قۇرىلىسىنا قىتاي 2,3 ميلليارد دوللار نەسيە بولەتىنىن حابارلاعان ەدىك.