قىتاي گازا سەكتورىنا گۋمانيتارلىق كومەك رەتىندە $100 ميلليون بولەدى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ گازاداعى جاعدايدى رەتتەۋگە حالىقارالىق دەڭگەيدە كۇش سالۋ جۇمىستارىنا بەلسەنە قاتىسا باستادى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ق ح ر ءتوراعاسى شي جيڭپين قىتايدىڭ گازا سەكتورىنداعى گۋمانيتارلىق داعدارىستى جەڭىلدەتۋ مەن ونى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن قولداۋ ماقساتىندا $100 ميلليون بولەتىنىن مالىمدەدى.
شي جيڭپين بۇل مالىمدەمەنى بەيجىڭدە فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرونمەن كەزدەسۋدەن سوڭ بولعان باسپا ءسوز- ءماسليحاتى بارىسىندا جاسادى.
ق ح ر ءتوراعاسى فرانسيا پرەزيدەنتىنە قىتايدىڭ بۇرىنعىسىنشا گازا سەكتورىنداعى بەيبىتشىلىك ءىسىن قولدايتىنىن مالىمدەدى.
كومەك تۋرالى مالىمدەمە قىتاي مەن فرانسيانىڭ ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ مەن كوپجاقتى ديپلوماتياعا شاقىرۋى اياسىندا جاسالدى.
قىتاي پالەستينا ماسەلەسىنىڭ ءادىل، تۇراقتى جانە جان- جاقتى رەتتەلۋىن قولدايتىنىن جەتكىزدى.
WAFA اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۋد ابباس شي جيڭپينگە وسى ۋادەسى ءۇشىن العىس ءبىلدىرىپ، حات جولداعانىن حابارلادى.
وسىعان دەيىن ترامپ گازا جوسپارىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى جاقىندا جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ايتقان بولاتىن.