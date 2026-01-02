قىتاي اۆتوكولىكتەردىڭ جانارماي شىعىنىن شەكتەيدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قىتايدا جەڭىل جانە جەڭىل كوممەرتسيالىق اۆتوكولىكتەردىڭ جانارماي شىعىنىن شەكتەيتىن جاڭارتىلعان ۇلتتىق ستاندارتتار كۇشىنە ەندى، دەپ حابارلايدى Xinhuanet.
اتالعان جاڭا ەرەجەلەر 2026-2030-جىلدار ارالىعىندا اۆتوكولىكتەردىڭ ەنەرگيا ۇنەمدەۋ كورسەتكىشتەرىنە قويىلاتىن تالاپتاردى ەداۋىر قاتاڭداتادى.
ءداستۇرلى جانە گيبريدتى جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن جانارماي شىعىنىنىڭ نورمالارى بۇرىنعى رەگلامەنتتەرمەن سالىستىرعاندا شامامەن 18 پايىزعا تومەندەتىلدى. ەڭ كوپ تارالعان سەگمەنتكە جاتاتىن، سالماعى شامامەن 1,5 توننا بولاتىن اۆتوماتتى بەرىلىس قورابى بار كولىكتەر ءۇشىن جاڭا شەكتى كورسەتكىش 100 شاقىرىمعا 7,74 ليتر.
جەڭىل كوممەرتسيالىق اۆتوكولىكتەر ءۇشىن جانارماي شىعىنىنىڭ جالپى ليميتى 10 پايىزعا قىسقاردى. سالماعى شامامەن 2 توننا بولاتىن بەنزينمەن جۇرەتىن جۇك كولىكتەرى ءۇشىن جاڭا نورما 100 شاقىرىمعا 9,13 ليتر دەڭگەيىندە بەلگىلەندى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل شارالاردى ىسكە اسىرۋ قىتاي اۆتوكولىك ونەركاسىبىن تەحنولوگيالىق جاڭعىرتۋعا قۋاتتى سەرپىن بەرەدى. جاڭا تالاپتار تومەن كومىرتەكتى ەكونوميكاعا كوشۋدى قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، جانارماي مەن ەلەكتر ەنەرگياسىنا كەتەتىن شىعىنداردى ايتارلىقتاي ازايتۋ ارقىلى اۆتوكولىكتەردى پايدالانۋدى تۇپكى تۇتىنۋشىلار ءۇشىن دە ءتيىمدى ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتايدىڭ Geely جانە GAC اۆتوكولىكتەرى رەسەي نارىعىنان كەتۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.