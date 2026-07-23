قىتاي اتوم قۇپياسىن زەرتتەۋ ءۇشىن الەمدەگى ەڭ قۋاتتى بولشەكتەر ۇدەتكىشىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا زاريادتالعان اتومدار شوعىرىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىنمەن ۇدەتە الاتىن الەمدەگى ەڭ قۋاتتى بولشەكتەر ۇدەتكىشى پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى South China Morning Post باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
جوعارى قارقىندى اۋىر يوندار ۇدەتكىشى (HIAF) گۋاڭدۇڭ پروۆينتسياسىنىڭ حۋەيجوۋ قالاسىندا ورنالاسقان. جوبانىڭ قۇنى 2,6 ميلليارد يۋاندى (384,1 ميلليون ا ق ش دوللارى) قۇرادى.
عىلىمي كەشەندى ازىرلەۋگە 16 جىل جۇمسالدى. ءبىر يمپۋلستەگى بولشەكتەردىڭ تىعىزدىعى بويىنشا HIAF گەرمانيانىڭ دارمشتادت قالاسىنداعى ۇدەتكىشكە تيەسىلى بولعان بۇعان دەيىنگى الەمدىك كورسەتكىشتەن سەگىز ەسە جوعارى.
جوبانىڭ باس ينجەنەرى، قازىرگى فيزيكا ينستيتۋتىنىڭ مامانى يان جيانچەننىڭ ايتۋىنشا، جاڭا قوندىرعى يادرولىق فيزيكانىڭ ءبىرقاتار ماڭىزدى سۇراقتارىنا جاۋاپ تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اتاپ ايتقاندا، عالىمدار پەريودتىق جۇيەنىڭ شەگى، اۋىر حيميالىق ەلەمەنتتەردىڭ پايدا بولۋى جانە سيرەك كەزدەسەتىن اتوم يادرولارىنىڭ قۇرىلىسى جونىندە تىڭ مالىمەتتەر الادى.
- جوعارى جىلدامدىقپەن قوزعالاتىن يوندار ميكروسكوپيالىق وق ءتارىزدى اسەر ەتەدى. ولاردى نىساناداعى اتوم يادرولارىمەن نەمەسە ءبىر-بىرىمەن تىركەستىرۋ ارقىلى عالىمدار تەك جۇلدىزداردىڭ ىشىندە نەمەسە اسا جاڭا جۇلدىزداردىڭ جارىلىسى كەزىندە عانا بولاتىن توتەنشە فيزيكالىق جاعدايلاردى زەرتحانادا قايتا جاساي الادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
HIAF ىرگەلى عىلىمي زەرتتەۋلەرمەن قاتار عارىش اپپاراتتارىنىڭ رادياتسياعا توزىمدىلىگىن سىناۋعا، جاڭا ماتەريالدار ازىرلەۋگە، ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ساۋلەلىك تەراپيامەن ەمدەۋ ادىستەرىن جەتىلدىرۋگە جانە مەديتسيناعا ارنالعان جاڭا يزوتوپتار وندىرۋگە دە پايدالانىلماق.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قىتاي ادامتەكتەس روبوت شىعارۋدان كوش باستاپ تۇر.