قىتاي اپتاپ ىستىقپەن «جاساندى جاڭبىر» ارقىلى كۇرەسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سولتۇستىگىندەگى شانسي پروۆينتسياسىنىڭ يۋنچەن قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +37°C تان اسقان سوڭ تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىنىڭ بىرىندە «جاساندى جاڭبىر» جۇيەسى ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جەتى كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ شاتىرىنا جوعارى قىسىمدى سۋ بۇرىككىشتەرى ورناتىلعان. ءار عيماراتتا شامامەن 200 فورسۋنكا بار. جۇيە 10 مينۋت بويى ۇساق سۋ تامشىلارىن شاشىپ، ولاردىڭ بۋلانۋى ارقىلى قورشاعان ورتاداعى جىلۋدى سىڭىرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تۇرعىن ءۇي كەشەنى اۋماعىنداعى اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 10 گرادۋسقا تومەندەيدى.
باسقارۋشى كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، جۇيەنى پايدالانۋ شىعىندارى اۋماقتى كۇتىپ ۇستاۋ تولەمىنە ەنگىزىلگەن، سوندىقتان تۇرعىندار قوسىمشا اقى تولەمەيدى.
سۋ تۇمانى اۋانى سالقىنداتۋمەن قاتار شاڭ مەن ءتۇتىندى ازايتىپ، ىلعالدىلىقتى ارتتىرۋعا جانە جاسىل جەلەكتى سۋارۋعا دا ىقپال ەتەدى.
ال قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى، جازدىڭ اپتاپ ىستىعىنا بايلانىستى «پەش قالا» اتانعان چۋنتسيندە اۆتوبۋس ايالدامالارىنا ارنايى سالقىنداتقىش پلاتفورمالار ورناتىلعان. باتىرمانى باسقان كەزدە جۇيە سۋ تۇمانىن شاشىپ، كۇتۋ ايماعىنداعى تەمپەراتۋرانى 3- 8 گرادۋسقا تومەندەتەدى. بۇل جۇيە ءداستۇرلى تۇرمىستىق كونديتسيونەرلەرمەن سالىستىرعاندا شامامەن 10 ەسە از ەنەرگيا تۇتىنادى.
چۋنتسين مەتروسىندا جولاۋشىلار +25°C تەمپەراتۋرا ساقتالاتىن كۇشتى سالقىنداتىلاتىن نەمەسە +27°C بولاتىن قالىپتى سالقىنداتىلاتىن ۆاگونداردى تاڭداي الادى. سونىمەن قاتار مەترو ستانتسيالارىندا دەمالىس ورىندارى مەن العاشقى مەديتسينالىق كومەك قوبديشالارى جابدىقتالعان.
قالانىڭ ىسكەرلىك اۋدانىندا وزەن سۋىن پايدالانىپ جۇمىس ىستەيتىن سۋمەن سالقىنداتۋ جۇيەسى قولدانىلادى. يانتسزى مەن تسزيالينتسزيان وزەندەرىنىڭ سۋى عيماراتتارداعى ارتىق جىلۋدى شىعارۋعا پايدالانىلادى. بۇل تەحنولوگيانىڭ ارقاسىندا اۋدان جىل سايىن كومىرقىشقىل گازى شىعارىندىلارىن شامامەن 60 مىڭ تونناعا ازايتادى.
ال چجەتسزيان پروۆينتسياسىنىڭ يۋ قالاسىندا ىستىقتان قورعايتىن تاۋارلارعا سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. سالقىنداتقىش سۇلگىلەر، بەلدىككە تاعىلاتىن جەلدەتكىشتەر جانە سۋ بۇرىككىشى بار قولشاتىرلار ەكسپورت كولەمىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتۋدە.
قىتايدا قالىپتاسىپ كەلە جاتقان بۇل سالقىنداتۋ تەحنولوگيالارى «جازعى ەكونوميكا» باعىتىنىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ، بولاشاقتا اپتاپ ىستىقپەن كۇرەستە باسقا ەلدەردە دە قولدانىلۋى مۇمكىن.