قىتاي استاناسىندا مامىردان باستاپ دروندارعا تولىق تىيىم سالىنادى
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭ قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان مالىمەتكە سايكەس، «بەيجىڭ قالاسىندا پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن باسقارۋ تۋرالى ەرەجە» 2026-جىلعى 1-مامىردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاڭا تالاپقا ساي، بەيجىڭ قالاسىنىڭ بۇكىل اۋماعى دروندار ءۇشىن باقىلاۋداعى ايماق دەپ بەلگىلەنىپ، اشىق كەڭىستىكتە ۇشىرۋ ءۇشىن الدىن الا رۇقسات الۋ مىندەتتەلەدى.
قۇجاتقا سايكەس، قالا اۋماعىندا - مەيلى ول ساياباق، تۋريستىك ورىن نەمەسە قالا سىرتىنداعى اشىق الاڭ بولسىن - ارنايى رۇقساتسىز درون ۇشىرۋعا بولمايدى.
سونداي-اق جاڭا ەرەجەدە دروندار مەن ولاردىڭ نەگىزگى بولشەكتەرىن بەيجىڭگە الىپ كىرۋگە دە تىيىم سالىنعان. بۇل تالاپ پويىزبەن، ۇشاقپەن، اۆتوبۋسپەن نەمەسە جەكە كولىكپەن كەلەتىن بارلىق ازاماتقا قاتىستى. ەگەر بىرەۋ دروندى قالا سىرتىنا الىپ شىعىپ، كەيىن قايتا كىرگىزگىسى كەلسە، الدىن الا پوليتسيا ورگاندارى ارقىلى اقپاراتتىق تەكسەرۋدەن ءوتۋى قاجەت.
تاعى ءبىر ماڭىزدى وزگەرىس - بەيجىڭ اۋماعىندا دروندار مەن ولاردىڭ بولشەكتەرىن ساتۋعا نەمەسە جالعا بەرۋگە تولىق تىيىم سالىنادى. بۇل تالاپ تەك دۇكەندەرگە عانا ەمەس، ونلاين ساۋدا پلاتفورمالارىنا دا قاتىستى. ەرەكشە جاعدايلاردا عانا، قاۋىپسىزدىك تەكسەرىسىنەن وتكەننەن كەيىن ارنايى رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن.
ب ا ق مالىمەتىنشە، وسى وزگەرىستەرگە بايلانىستى DJI كومپانياسى 1-مامىرعا دەيىن بەيجىڭ نارىعىنان درون ونىمدەرىن تولىق الىپ تاستاۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسىدان كەيىن قالادا درون ساتىپ الۋ نەمەسە جەتكىزۋ مۇمكىن بولمايدى.
بەيجىڭ قالا اكىمدىگى بۇل شارالاردى تومەنگى اۋە كەڭىستىگىندەگى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە جانە درونداردى پايدالانۋدى رەتتەۋگە باعىتتالعان دەپ مالىمدەيدى. ال مامىر مەرەكەلەرى جاقىنداپ كەلە جاتقانىن ەسكەرگەن بيلىك وكىلدەرى ازاماتتاردى ساپار الدىندا درون قولدانۋعا قاتىستى تالاپتاردى الدىن الا تەكسەرىپ، زاڭ بۇزۋشىلىققا جول بەرمەۋگە شاقىرادى.
