قىتاي التىن ساتىپ الۋدى سوڭعى ءۇش جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق بانكى تامىز ايىندا رەسمي التىن قورىن 650 مىڭ ۋنتسياعا ارتتىرىپ، 76,73 ميلليون ۋنتسياعا جەتكىزدى.
بۇل -سوڭعى ءۇش جىلعا جۋىق ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى ايلىق ءوسىم، دەپ حابارلايدى China Daily.
قىتايدىڭ ورتالىق بانكى وسىمەن 22 اي قاتارىنان التىن قورىن ۇلعايتىپ وتىر.
تامىزداعى ساتىپ الۋ كولەمى 2023-جىلعى قازانداعى كورسەتكىشكە جاقىندادى. ول كەزدە قىتاي حالىق بانكى التىن قورىن ءبىر ايدا 740 مىڭ ۋنتسياعا ارتتىرعان ەدى.
سونىمەن قاتار قىتايدىڭ ۆاليۋتالىق رەزەرۆتەرى دە ءوستى. تامىز ايىنىڭ سوڭىندا ەلدىڭ ۆاليۋتا قورى الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا 19,5 ميلليارد دوللارعا ۇلعايىپ، 3,4383 تريلليون دوللارعا جەتتى. وسىلايشا، كورسەتكىش ەكىنشى اي قاتارىنان ءوسىپ وتىر.
- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ ءوسۋى تامىز ايىندا ا ق ش دوللارى يندەكسىنىڭ تومەندەۋى اياسىندا بولدى. بۇل رەتتە الەمدىك نەگىزگى قارجى اكتيۆتەرىنىڭ باعاسى ءارتۇرلى باعىتتا وزگەردى، - دەپ مالىمدەدى قىتايدىڭ ۆاليۋتالىق باقىلاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى.
قىتايدىڭ التىن قورىن قاتارىنان 22 اي بويى ۇلعايتۋى ەلدىڭ رەزەرۆتەرىندەگى باعالى مەتالدىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ ساياساتى جالعاسىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، نيدەرلاند ا ق ش پەن كاناداداعى التىن قورىنىڭ ءبىر بولىگىن شىعاردى.