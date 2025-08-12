قىتاي الەمدىك ج ي نارىعىندا ا ق ش- تى باسىپ وزۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قىتاي جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن الەمدىك اۋقىمدا تاراتۋ جانە قولدانۋ جاعىنان ا ق ش- تى باسىپ وزۋى ىقتيمال. بۇل تۋرالى Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ شولۋشىسى حەل برەندس پىكىر ءبىلدىردى، جەپ حابارلايدى ت ا س س.
ا ق ش نەگىزىنەن ەڭ وزىق ج ي- مودەلدەردى ازىرلەۋگە باسىمدىق بەرسە، قىتاي بۇل تەحنولوگيالاردى ەكونوميكانىڭ جانە مەملەكەتتىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىنا ەنگىزۋگە كۇش سالىپ وتىر. سونىمەن قاتار، قىتاي ءوز ازىرلەمەلەرىن جەكەمەنشىك ستارتاپتاردا قولدانۋعا رۇقسات بەرەدى جانە «سيفرلىق جىبەك جولى» باستاماسى مەن وزگە دە باعدارلامالار ارقىلى ج ي- مودەلدەرىن الەمگە تاراتۋدى كوزدەيدى.
برەندستىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى تاڭدا ج ي تەحنولوگيالارى جارىسىندا كوش باستاپ تۇرعان ا ق ش- تىڭ پوزيتسياسى دونالد ترامپتىڭ ساياساتىنا بايلانىستى وزگەرۋى مۇمكىن. ماسەلەن، ساۋد ارابياسى مەن ب ا ءا اۋماعىندا جي ازىرلەۋگە ارنالعان امەريكالىق دەرەكتەر ورتالىقتارىن سالۋ كەلىسىمدەرى بار. بۇل ورتالىقتار يران شابۋىلدارىنىڭ نىساناسىنا اينالۋى مۇمكىن جانە ج ي جاساۋعا قاجەتتى ەڭ جاڭا جارتىلاي وتكىزگىشتەردىڭ قىتايعا زاڭسىز ءوتۋ قاۋپىن تۋعىزادى.
اۆتوردىڭ ايتۋىنشا، ترامپ قازىردىڭ وزىندە قىتايلىق تەحنولوگيالاردىڭ دامۋىنا ىقپال ەتكەن. ول امەريكالىق Nvidia كومپانياسىنا قىتايعا چيپ ساتۋىنا مۇمكىندىك بەردى. 9-تامىزدا ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ ونەركاسىپ جانە قاۋىپسىزدىك بيۋروسى Nvidia-عا H20 چيپتەرىن قىتايعا جەتكىزۋگە ليتسەنزيا بەردى. بۇعان دەيىن ترامپ ق ح ر- عا تەحنولوگيا ەكسپورتىن شەكتەۋدى ساۋدا كەلىسىمىنە قول جەتكىزۋ ءۇشىن ۋاقىتشا توقتاتقان ەدى.
سونىمەن بىرگە، 24-شىلدەدە ا ق ش پرەزيدەنتى ەلدەگى ج ي تەحنولوگيالارىن دامىتۋعا جانە ولاردىڭ نەگىزىندە جاسالعان ءتۇرلى ونىمدەردى ەكسپورتتاۋدى ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءۇش اتقارۋشىلىق جارلىققا قول قويدى.
