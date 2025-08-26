قىتاي الەمدەگى ەڭ ءىرى كۇن ەلەكتر ستانسياسىن سالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - تيبەت ۇستىرتىندە قىتاي بيلىگى الەمدەگى ەڭ ءىرى كۇن ەلەكتر ستانسياسى بولاتىن جوبانى تانىستىردى. نىساننىڭ اۋدانى 610 شارشى شاقىرىمدى (شامامەن 235 شارشى ميل) قۇرايدى، دەپ جازادى شينحۋا.
بۇل قۇرىلىس ەلدەگى كۇن ەنەرگەتيكاسىن جەدەل دامىتۋ اياسىندا جۇزەگە اسىرىلۋدا جانە كليماتتىق ماقساتتارعا قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان.
جۋىردا جاريالانعان زەرتتەۋگە سايكەس، قىتايدا 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا كومىرقىشقىل گازىنىڭ شىعارىندىلارى 1 پايىزعا ازايعان. بۇل 2024 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان بەرى بايقالىپ كەلە جاتقان ءۇردىستى جالعاستىرىپ وتىر. ساراپشىلار بۇل كورسەتكىش قىتايدىڭ 2030 -جىلعا دەيىن بەلگىلەنگەن مەجەسىنەن ەرتەرەك شارىقتاۋ شەگىنە جەتكەنىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. الايدا قىتايدىڭ 2060 -جىلعا دەيىن كومىرتەك بەيتاراپتىعىنا قول جەتكىزۋى ءۇشىن شىعارىندىلاردى الدەقايدا كۇرت قىسقارتۋى قاجەت.
ەل الدىندا تۇرعان باستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - جاسىل ەنەرگيانى تۇتاستاي ەل كولەمىندەگى ونەركاسىپتىك قاجەتتىلىكتەرمەن ۇيلەستىرۋ. قىتاي جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن بەلسەندى دامىتىپ جاتىر، بۇل جاھاندىق كليماتتىڭ وزگەرۋىمەن كۇرەس اياسىنداعى كەڭ اۋقىمدى ستراتەگيانىڭ ءبىر بولىگى. ءىرى كۇن جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ كومىرتەگى ءىزى مەن قازبا وتىنعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا قىزمەت ەتەدى.
2025 -جىلدىڭ 1- شىلدەسىندە تۇسىرىلگەن سۋرەتتە شينحاي پروۆينتسياسىنىڭ حايتسزيۋان ۋەزىندە كۇن ەلەكتر ستانتسياسى ماڭىندا جايىلىپ جۇرگەن تيبەتتىك قويلار بەينەلەنگەن. مال شارۋاشىلىعى مەن جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ قاتار ءومىر ءسۇرۋى ءوڭىر ەكوجۇيەسىندەگى وزگەرىستەردى ايقىن كورسەتەدى.
قىتاي كۇن ەنەرگەتيكاسىن بەلسەندى تۇردە دامىتىپ جاتقانىمەن، ەلدىڭ كومىرتەك بەيتاراپتىعىنا ۇمتىلىسى ەكولوگيالىق ماقساتتار مەن وندىرىستىك قاجەتتىلىكتەر اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋ سەكىلدى كۇردەلى مىندەتتەرگە تاپ بولىپ وتىر.
وسىلايشا، قىتايدىڭ ەنەرگەتيكالىق ساياساتىنىڭ بولاشاعى تەك جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا جوبالارىنىڭ تابىسىنا ەمەس، ءارتۇرلى سالالاردى ورتاق كليماتتىق ماقساتتارعا بەيىمدەۋ قابىلەتىنە دە بايلانىستى بولماق.
بۇدان بۇرىن قىتاي سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدارعا باقىلاۋدى كۇشەيتەتىنى بەلگىلى بولدى.