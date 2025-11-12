قىتاي العاشقى عارىشتىق تۋريزم جوباسىن تانىستىرادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 14-16-قاراشا ارالىعىندا شىنجىندەگى حالىقارالىق كورمە ورتالىعىندا وتەتىن 27- قىتاي حالىقارالىق جوعارى تەحنولوگيالار جارمەڭكەسىندە ەلدىڭ العاشقى عارىشتىق تۋريزم جوباسىن تانىستىرادى، دەپ حابارلايدى China Daily.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قىتايدىڭ عارىشتىق تۋريزم باعدارلاماسىنىڭ باستاماشىسى - قىتايدىڭ اەروعارىشتىق عىلىم جانە تەحنولوگيا كورپوراتسياسى.
بيىل 400 مىڭ شارشى مەترلىك الاڭدا جاساندى ينتەللەكت، جارتىلاي وتكىزگىشتەر، تومەن بيىكتىكتەگى ەكونوميكا جانە كوممەرتسيالىق عارىشكەرلىك سالاسىنداعى ۇلتتىق جوبالار مەن وزىق ازىرلەمەلەر تانىستىرىلادى.
ءىس-شاراعا قىتايدىڭ ەڭ ءىرى 40 مەملەكەتتىك كاسىپورنى، سونىڭ ىشىندە China Southern Power Grid ،China Rare Earth Group جانە China Electric Equipment Group كومپانيالارى قاتىسادى. Empyrean Technology ،OpenHarmony جانە Guangming Laboratory سياقتى جەتەكشى كومپانيالار مەن زەرتتەۋ ورتالىقتارى دا وزدەرىنىڭ تەحنولوگيالىق شەشىمدەرىن ۇسىنادى.
جارمەڭكە اياسىندا فورۋمدار، روۋد-شوۋلار جانە ساتىپ الۋ سەسسيالارىن قوسا العاندا جالپى 200 دەن استام ءىس-شارا وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار كورمەنىڭ قىتاي ءۇشىن وزىق تەحنولوگيالار مەن يننوۆاتسيالاردى تانىستىرۋدىڭ نەگىزگى الاڭى رەتىندەگى ءرولىن اتاپ ءوتىپ، وعان شامامەن 450 مىڭ كەلۋشىنى كۇتىپ وتىر.